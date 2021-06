Übernahme: Billige Unzen "verschwinden"

Im laufenden Jahr gab es im Goldsektor noch relativ wenig Übernahmen, obwohl die Majors und viele Mid-Tier Produzenten solide Bilanzen und gut gefüllte Kassen haben.Heute einmal eine kleinere Übernahme eines Goldunternehmens in Australien. Nusantara (ASX: NUS) hat ein Übernahmeangebot ( Link ) vom Großaktionär PT Indika Energy erhalten, der gleichzeitig mit 25% Projektpartner ist. Nusantara hält 75% am Awak Mas Goldprojekt in Indonesien, die restlichen 25% gehören dem Großaktionär.Auf dem Projekt wurden 2,28 Millionen Unzen Gold nachgewiesen und nun zahlt der Großaktionär insgesamt 80 Millionen AUD in Cash für 75% dieser Ressource. Dies entspricht 46,78 AUD je Unze Gold im Boden für die 1,71 Millionen Unzen (75%) der Firma.In einer der aktuellen Präsentationen sehen wir auch einen Vergleich mit unserer Kingston Resources (ASX: KSN):Link: www.cdn-api.markitdigital.com Indonesien würde ich vom politischen Risiko her gleichauf mit Papua-Neuguinea stellen (offiziell etwas besser) und das Entwicklungsstadium ist ähnlich. NUSANTARA war von den Studien her etwas weiter fortgeschritten als Kingston, jedoch wird Kingston Ende 2021 bzw. Anfang 2022 im gleichen Stadium angekommen sein.Kingston hat mit 3,6 Millionen Unzen Gold eine weitaus größere Ressource als Nusantara nachgewiesen.Derzeit hat Kingston einen Börsenwert von 56 Millionen AUD bei einer gut gefüllten Kasse von 13,5 Millionen AUD (31.03.). Der Enterprise Value liegt als bei nur 42,5 Millionen AUD, was eine Bewertung je Unze Gold im Boden von 11,80 AUD ergibt!Würden wir annehmen, dass Kingston ähnlich wie Nusantara, 45 AUD je Unze erhalten würde, könnte sich die Aktie vervielfachen. Dass Projekte in Papua-Neuguinea finanziert werden, sehen wir aktuell bei einem anderen Vergleichsunternehmen GEO Pacific (ASX: GPR).GEO Pacific hat das Woodlark Goldprojekt in Papua-Neuguinea, welches auf 1,6 Millionen Unzen Gold kommt.Nachdem man zuvor Eigenkapital eingesammelt hat, gab man heute bekannt, dass Sprott die Finanzierungszusage für den 100 Millionen USD Kreditanteil erteilt hat: Link Kingston bleibt für mich ein klarer Übernahmekandidat. Die Bewertung mit unter 12 AUD je Unze Gold im Boden ist extrem niedrig und die Scoping-Studie hat gezeigt, dass Misima eigentlich genau das hat, was Produzenten suchen. Ein langes Minenleben (17 Jahre), eine jährliche Produktion von >100.000 Unzen Gold (130.000 Unzen) pro Jahr und AISC von nur 1.159 AUD (ca. 880 USD):© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.