Ray Dalio: Bitcoin vs. Gold

Ray Dalio hält Bitcoin für eine digitale Version des Goldes, doch der Milliardär schätzt das eine Asset klar mehr als das andere, berichtet CNBC . "Würde man mir eine Waffe an den Kopf halten und sagen 'Sie können nur eins haben', dann würde ich Gold wählen", erklärte Dalio. Er enthüllte im Mai, dass er eine bestimmte Menge Bitcoin besitzen würde, nachdem er sich jahrelang Sorgen um Kryptowährungen machte."Ich besitze eine sehr geringe Menge Bitcoin, ich bin kein großer Halter", so Dalio an CNBC gewandt. "Er ist sicherlich ein Asset, das man besitzen sollte, um das Portfolio zu diversifizieren, und Bitcoin ist etwas wie digitales Gold." Für Dalio ist Bitcoin jedoch nur ein kleiner Teil eines größeren Investment-Puzzles. "Ich sehe ihn einfach als Diversifikation", meinte er. "Im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ob Bitcoin steigt oder fällt. Ich könnte für beide Seiten argumentieren."Wichtig sei es, so Dalio, diese Investments kontinuierlich neu zu evaluieren - und es zu vermeiden, mehr als ein Asset wie Bitcoin zu erwerben, nur weil es sich temporär gut entwickelt. "Seien Sie vorsichtig, worin Sie Ihr Geld investieren", warnt er. "Und machen Sie die Diversifikation global, nicht nur in den Vereinigten Staaten."© Redaktion GoldSeiten.de