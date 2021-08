Neue Scheideanstalt in Ghana soll im Oktober den Betrieb aufnehmen

Sollte es keine Probleme in letzter Minute geben, dann wird Royal Gold Ghana Limited (RGGL), eine Scheideanstalt, in die der Staat zu 20% investiert ist, bis Ende Oktober dieses Jahres den Betrieb aufnehmen, berichtet Graphic Online . Die RGGL, eine Partnerschaft zwischen Precious Minerals Marketing Company (PMMC) und dem indischen Unternehmen Rosy Royal Limited, befindet sich auf dem Grundstück von PMMC in Accra.Die Arbeiten seien derzeit zu 90% beendet. Es bleibe nur noch die Installation von Maschinen, was im September begonnen werden soll. Das Unternehmen besitzt die Kapazität zwischen 300 und 500 Kilogramm Gold am Tag zu verfeinern. Nana Akwasi Awuah, Managing Director der PMMC, erklärte, dass sich die Vervollständigung und Operationalisierung der Scheideanstalt zwar aufgrund der Pandemie fast ein Jahr lang verzögerte, sie jedoch "definitiv vor Jahresende" operieren würde."Wir sind hoffnungsvoll, dass wir die Scheideanstalt bis Ende Oktober in Betrieb nehmen können. Das Gebäude ist fertig, die Maschinen sind bereit und die italienischen Ingenieure, die Maschinen installieren werden, werden die Stadt in der ersten Septemberwoche besuchen, um das zu tun", erklärte er. Derzeit sei man darum bedacht, die Zertifizierung der London Bullion Market Association (LBMA) zu erhalten.© Redaktion GoldSeiten.de