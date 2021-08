Payne: Die Inflation bleibt

Die Aufwärtsentwicklungen der Preise sind nicht temporär und Big Tech wird darunter leiden, so Chris Payne von Payne Capital Management. "Die Gehälter steigen und sie sinken über die Zeit hinweg typischerweise nicht. Sie steigen und fallen nicht temporär", erklärte er laut Yahoo Finance "Selbst wenn Sie den Supermarkt betreten, sind die Dinge einfach teurer. Die Inflation ist also nicht temporär und wird wahrscheinlich bleiben. Und ich denke, dass sich dies auf die verschiedenen Märkte auswirken wird", fügte er an.Der Technologiesektor könnte womöglich am meisten betroffen sein. "Big Tech könnte sich dem stärksten Gegenwind gegenüber sehen", hieß es. "Das, was wir als langfristige Assets bezeichnen, wie Pipelines, Rohstoffe - was mehr auf Wert basiert - wird von der Inflation profitieren", meinte Payne. Seine Kommentare stehen im Kontrast zu Powells Ansage, dass die Inflation nur temporär sei.© Redaktion GoldSeiten.de