Brian Leni: Goldproduzenten sind ein guter Startpunkt für Neulinge

Der Goldpreis mag niedriger sein als im letzten Sommer, doch da sich die Niveaus noch immer auf historischen Hochs befinden, bleiben viele Anleger an Unternehmen interessiert, die sich auf das gelbe Edelmetall fokussieren, berichtet Investing New s. Brian Leni, Gründer und Editor von Junior Stock Review, erklärte, dass es für manche Investoren Sinn machen könnte, einen Blick auf Goldproduzenten zu werfen."Die Produzenten und Royalty- sowie Streamingunternehmen sind Goldmarkt-Investments mit geringem Risiko. Und für viele Investoren, vor allem die Neulinge im Sektor, ist das ein guter Startpunkt", meinte er. Ein bekannter Kritikpunkt in diesem Bereich ist die Tatsache, dass Goldproduzenten die Exploration in den letzten Jahr vernachlässigt haben, was ihre Reserven praktisch erschöpfte.Leni glaubt, dass diese Problematik in Zukunft zu einem wichtigen Thema werden wird. "Die Unternehmen werden aufbrechen und neue Goldvorkommen, Silber, Kupfer, Nickel finden müssen - über das Spektrum hinweg brauchen wir mehr Entdeckungen, um die Lieferketten neu zu versorgen", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de