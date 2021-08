Medaro Mining Corp. beginnt auf CYR South mit Arbeitsprogramm

Vancouver, 12. August 2021 - B.C. - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn eines Phase-I-Explorationsprogramms (das Programm) in seinem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South (das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.Das Programm erfolgt in zwei Phasen und erstreckt sich über zwei Explorationsgebiete (siehe Karte unten). Die erste Phase sieht die Entnahme von Boden- und Gesteinsprobenahmen und die Durchführung geologischer Kartierungen vor, die auf die Erprobung, Kartierung und Identifizierung einer Gruppe von Pegmatiten hinsichtlich ihres Potenzials, eine Lithiummineralisierung zu beherbergen, abzielen. Im Rahmen der zweiten Phase wird eine geophysikalische Bodenmessung durchgeführt, die der Erkundung von Lithium und seltenen Metallen dient.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60949/MEDARO0812MINING(FINAL)_DE_PRcom.001.jpegDie Boden- und Gesteinsprobenahmen sowie die geologischen Kartierungen wurden aufgenommen; die geophysikalischen Bodenarbeiten werden voraussichtlich im September beginnen und drei bis vier Wochen dauern. Sobald die Analyseergebnisse aus den Laboren vorliegen (voraussichtlich Mitte bis Ende November 2021), wird ein NI 43-101F1-konformer technischer Bericht über das Konzessionsgebiet erstellt werden.Afzaal Pirzada, P.Geo., zeichnet als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects verantwortlich und hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, welches die Entwicklung und Kommerzialisierung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat zum Ziel hat.Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.Für das Board of DirectorsFaizaan LalaniPresident & Directorinfo@medaromining.com604-602-0001Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, darunter Aussagen über die Zusammensetzung des Programms und den Zeitplan dafür, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!