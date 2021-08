Makara Mining: Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten und Non-Flow-Through-Einheiten

Vancouver, 26. August 2021 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) (Makara oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) (i) bis zu 1.176.471 Flow-Through-Einheiten (jede eine FT-Einheit) des Unternehmens zum Preis von 0,085 Dollar pro FT-Einheit sowie (ii) bis zu 5.333.333 Non-Flow-Through-Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,075 Dollar pro Einheit begeben wird. Jede FT-Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie, die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) ausgegeben wird, und einem (1) Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Preis von 0,10 Dollar ausgeübt werden. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) Warrant. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für Explorationsaufwendungen sowie für das allgemeine Working Capital zu verwenden.Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: Makara Mining Corp. Grant Hendrickson, Director & Chief Executive OfficerTel: 604-372-3707E-Mail:- grant@makaramining.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen sowie Aussagen bezüglich der Absicht des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen und die erwartete Verwendung der daraus resultierenden Erlöse sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, einschließlich jener Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!