Firebird Metals Ltd.: Bohrungen laufen und gute "Hits"

Mein zweiter Mangan-Favorit ist Firebird Metals . Das Unternehmen heute mit einem positiven Update: Link Firebird hat bereits vorhandene Bohrungen auswerten lassen, die der Vorbesitzer des Gebietes in den Jahren 2011 und 2012 zwar gebohrt, aber nie auswerten lassen hat.Diese Auswertungen von verschiedenen Teilgebieten auf dem Oakover Projekt zeigen konstante Mangan-Mineralisierungen im Bereich von 10% - 13% und dies über schöne Ausdehnungen von 20 - 30 Metern.Viele dieser Vorkommen starten direkt an der Oberfläche, so dass das Oakover Gebiet von den geologischen Voraussetzungen her mit dem Butcher Bird Projekt von Element 25 vergleichbar aussieht.Ein schöner Start für Firebird, da man sich für diese ersten Resultate die Bohrungen gespart hat und nur für die Laborauswertungen bezahlen musste.Das restliche Core wird nun für metallurgisches Tests verwendet.Selbst hat man auch mit den Bohrungen begonnen und bislang wurden knapp 3.000 Bohrmeter abgeschlossen. Insgesamt sind in diesem ersten Programm 11.500 Meter angesetzt.Firebird hat das Potenzial, in die Fußstapfen von Element 25 zu treten und durch die "Vorarbeiten" kann sich das Management daran orientieren.Die heutige Meldung hat wieder Leben in die Aktie gebracht und in den kommenden Wochen sollte es dann mit den Auswertungen der eigenen Bohrungen weitergehen.Dabeibleiben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport