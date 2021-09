Anstehende Festsaison in Indien könnte Goldnachfrage ankurbeln

Der Goldpreis blieb am Montagmorgen in Asien unter einem Zweieinhalbwochentief, berichtet Investing.com . Ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag deutete an, dass die Federal Reserve ihr Asset-Tapering verzögern könnte, was dem gelben Edelmetall etwas Schub verschaffen sollte.Der Bericht drückte zudem den Dollarindex, der sich normalerweise invers zu Gold bewegt, auf sein niedrigstes Niveau seit dem 4. August. In dieser Woche werden außerdem die Bank of Australia als auch die Europäische Zentralbank ihre jeweiligen Zinsentscheidungen am Dienstag und Donnerstag bekanntgeben.Auf Nachfrageseite blieb die Goldnachfrage in den asiatischen Zentren letzte Woche eher verhalten, als sich der Preis erholte. Doch die Hoffnung steigt, dass die anstehende Festsaison in Indien die Nachfrage ankurbeln könnte. Daten der U.S. Commodity Futures Trading Commission zeigen zudem, dass die Spekulanten ihre Netto-Long-Positionen in COMEX-Gold und -Silber in der Woche mit Ende 31. August erhöht haben.© Redaktion GoldSeiten.de