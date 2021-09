Fury Gold Mines Ltd.: Unternehmens- und Explorations-Update

Toronto, 7. September 2021 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX: FURY) (NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Unternehmens- und Explorationsupdate bekannt zu geben.- Ernennung von Tim Clark, der seit 23 Jahren auf den institutionellen Kapitalmärkten tätig ist und über Erfahrungen in der globalen Metall- und Bergbauindustrie verfügt, zum CEO;- Herr Clark leitet eine Änderung der Strategie, die sich auf die Exploration und Entdeckung der Kernaktiva des Unternehmens konzentriert;- Anpassung der primären Explorationsaktivitäten, um sich auf Furys Kernaktiva Eau Claire und Committee Bay zu konzentrieren, während gleichzeitig eine strategische Überprüfung der Nicht-Kernaktiva durchgeführt wird;- Anpassung der Kapitalausgaben mit dem Ziel, mindestens 70 % der Mittel für Explorations- und Bohraktivitäten auszugeben; und- Senkung der Barausgaben des Unternehmens durch bestimmte strategische Initiativen, einschließlich der Umstellung des Büros in Toronto auf eine virtuelle Arbeitsumgebung mit einer Hauptniederlassung in Vancouver und der Nutzung verschiedener Kostenteilungsvorteile mit Schwesterunternehmen."Der Fokus des Unternehmens und das erneute Engagement für Entdeckungen und Explorationen spiegeln die Beweise und unsere anhaltende Zuversicht wider, dass die hochgradige Ressourcenbasis von Fury Gold weiterhin deutlich größer werden wird. Das Unternehmen ist äußerst gut positioniert, damit die Aktionäre von der verbesserten Effizienz der Kapitalallokation, den noch ausstehenden kurzfristigen Explorationsergebnissen und der möglichen positiven Entwicklung des Goldmarktes profitieren können", sagte Tim Clark, CEO von Fury.- Ungefähr 32.000 Meter (m) Bohrungen bei Eau Claire abgeschlossen, wobei 28 Bohrlöcher freigegeben wurden und 10 Bohrlöcher aus den Zielgebieten Snake Lake und Western Limb Extension derzeit noch ausstehen (Abbildung 1);- Die Bohrungen bei Snake Lake sind im Gange, wo drei subparallele hochgradige goldhaltige Strukturen erkundet werden: die Struktur Eau Claire, die Struktur Snake Lake sowie eine neu identifizierte goldhaltige Struktur, die zwischen den Strukturen Eau Claire und Snake Lake liegt. Bis dato hat das Unternehmen die Mineralisierung bei Snake Lake 840 m neigungsabwärts der historischen Bohrungen mit einem Abschnitt von 94,1 g/t Gold über 0,5 m erweitert (siehe Pressemitteilung von Fury vom 18. Mai 2021) (Abbildung 2);- Vorantreiben von vier der neun regionalen Ziele bis zum Bohrstadium durch geochemische und geophysikalische Untersuchungen mit Schwerpunkt auf dem 6,5 Kilometer langen Percival-Trend (Abbildung 3);- Planung von Bohrungen im hochgradigen Zielgebiet Percival in der ersten Hälfte des Jahres 2022 (Abbildung 4); und- Beginn eines Oberflächenexplorationsprogramms beim Joint Venture Eleonore South, um eine großflächige, 5,5 km lange geochemische Anomalie in das Bohrstadium zu bringen (Abbildung 5).- Das im Sommer abgeschlossene Bohrprogramm über 2.587 m in 5 Bohrlöchern bei Committee Bay konzentrierte sich auf die 8 km lange Scherungszone, in der sich das Grundstück Raven befindet, wo eine Alteration und Aderung durchschnitten wurde, die mit einer Goldmineralisierung übereinstimmen (Abbildung 6). Die historischen Bohrergebnisse von Raven beinhalten 31,1 g/t Gold auf 2,8 m und 9,49 g/t Gold auf 7,57 m1. Die Ergebnisse des diesjährigen Sommerbohrprogramms werden für Mitte Oktober erwartet; und- Abschluss der geochemischen Probenahme in sechs regionalen Zielgebieten in der südwestlichen Region des Projekts, um die robustesten Goldanomalien bis zur Bohrphase voranzutreiben.Insgesamt sind auf den Goldprojekten Eau Claire und Committee Bay 17 Bohrungen anhängig, die in den nächsten Monaten veröffentlicht werden sollen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.001.pngAbbildung 1: Langer Abschnitt der Lagerstätte Eau Claire, einschließlich Snake Lake, mit Darstellung der jüngsten Bohrabschnitte und der Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.002.pngAbbildung 2: Langer Abschnitt von Snake Lake, der die jüngsten Bohrhighlights und Bohrlöcher mit ausstehenden Ergebnissen zeigt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.003.pngAbbildung 3: Regionale geologische Karte mit den Umrissen der abgeschlossenen geochemischen Raster bei vier der neun identifizierten regionalen Ziele.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.004.pngAbbildung 4: Neue Interpretation des Percival-Projekts, die die steile westliche Faltung zeigt, die durch die magnetische 3D-Inversion angezeigt wird.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.005.pngAbbildung 5: Die historische hochgradige, 5,5 km lange Anomalie (+50 ppb Gold im Boden) beim Joint Venture Eleonore South wird im Rahmen des Explorationsprogramms 2021 weiterverfolgt werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61317/07092021_DE_FURY2.006.pngAbbildung 6: Die Bohrungen im Jahr 2021 auf dem Raven-Prospekt haben die goldhaltige Struktur innerhalb einer 20-30 m breiten Alterationszone in allen Bohrlöchern erfolgreich durchschnitten.Die oben genannten Zahlen sind nur ein Auszug aus den Ergebnissen. Ausführliche Informationen über die laufenden Arbeiten und deren Ergebnisse finden Sie in den regelmäßig erscheinenden Unterlagen des Unternehmens.Die Analyseproben aus den Explorationsbohrlöchern, die von Fury bei Eau Claire zwischen Oktober 2020 und Mai 2021 abgeschlossen wurden, wurden durch Zersägen des Kerns mit einem Durchmesser von NQ in gleiche Hälften vor Ort entnommen, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung an Actlabs in Val d'Or, QC, und anschließend zur Analyse an Actlabs in Thunder Bay, ON, gesendet wurde. Alle Proben werden mit Hilfe einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (1A2B-50) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (1F2) untersucht. Wenn die Ergebnisse der 1A2B-50-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (1A3-50) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.Die Analyseproben aus den Bohrlöchern zur Ressourcenerweiterung, die von Fury bei Eau Claire zwischen Oktober 2020 und April 2021 durchgeführt wurden, wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleich große Hälften gesägt und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Val d'Or, QC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt wurde. Die Aufbereitung umfasste die Zerkleinerung der Kernproben auf 90 % < 2 mm und die Pulverisierung von 1000 g des zerkleinerten Materials auf besser als 85 % < 75 Mikrometer. Alle Proben werden mittels 50 g Nenngewicht einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-AA24-Ergebnissen von mehr als 5 ppm Au wird die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen und Labor-Standard- und Leerproben, Feld- und Labor-Duplikaten und Wiederholungsproben zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.Die Analyseproben für das Bohrprogramm zur Ressourcenerweiterung, das von Fury bei Eau Claire zwischen April 2021 und Juni 2021 abgeschlossen wurde, sowie für die Explorationsbohrungen, die von Fury zwischen Mai 2021 und Juni 2021 abgeschlossen wurden, wurden durch Zersägen des Kerns mit einem Durchmesser von NQ in gleiche Hälften vor Ort entnommen und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an das Labor von Bureau Veritas (BV) in Timmins, ON (ISO/IEC 17025 akkreditierte Einrichtung) geschickt. Die Aufbereitung umfasste die Zerkleinerung der Kernprobe auf 90 % < 2 mm und die Zerkleinerung von 1000 g des zerkleinerten Materials auf mehr als 85 % < 75 Mikrometer. Alle Proben werden mit Hilfe einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (BV-Code FA450) und einer Multielement-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (BV-Code MA200) untersucht. Bei FA450-Ergebnissen von mehr als 5 ppm Au wird die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (FA550-Au) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen und Labor-Standard- und Leerproben, Feld- und Labor-Duplikaten und Wiederholungsproben zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.Analytische Proben von allen Bohrlöchern, die von Fury bei Eau Claire nach Juni 2021 fertiggestellt wurden, wurden entnommen, indem der Kern mit HQ-Durchmesser vor Ort in gleiche Hälften gesägt und eine der Hälften zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Val d'Or, QC (ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditierte Einrichtung) geschickt wurde. Die Aufbereitung umfasste die Zerkleinerung der Kernproben auf 90 % < 2 mm und die Pulverisierung von 1000 g des zerkleinerten Materials auf besser als 85 % < 75 Mikrometer. Alle Proben werden mittels 50 g Nenngewicht einer Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-AA24-Ergebnissen von mehr als 5 ppm Au wird die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme, die interne und Labor-Standard- und Leerproben, Feld- und Labor-Duplikate und Wiederholungsproben verwenden, zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.Historische Bohrproben bei Eau Claire wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, QC, geschickt wurde. Alle Proben wurden mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Bei Au-AA24-Ergebnissen von mehr als 5 ppm Au wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.1. Die Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von mindestens 0,25 g/t Gold am Anfang und am Ende des Abschnitts berechnet, wobei nicht mehr als sechs aufeinanderfolgende Meter mit weniger als 0,25 g/t Gold zulässig waren. Die zulässige Mindestlänge des zusammengesetzten Abschnitts betrug einen Meter. Die von Committee Bay Resources Ltd. durchgeführten Bohrungen bei Raven aus dem Jahr 2005 sind historischer Natur. Das Unternehmen hat jedoch die zugehörigen QA/QC-Daten und die ursprünglichen Analysezertifikate überprüft und ist der Ansicht, dass die Bohrungen und Probenahmen gemäß den besten Praktiken der Branche für die Veröffentlichung durchgeführt wurden.David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung in Bezug auf alle Projekte in Quebec geprüft und genehmigt.Michael Henrichsen, P.Geo., SVP Exploration bei Fury, ist eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Committee Bay geprüft und genehmigt.Die Abschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von mindestens 0,25 g/t Gold (Au) am Anfang und am Ende des Abschnitts berechnet, wobei nicht mehr als sechs aufeinanderfolgende Meter mit weniger als 0,25 g/t Au zulässig sind. Fury Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich in der Finanzierung und Exploration von Bergbauanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch potenzielle neue Entdeckungen zu erweitern und voranzutreiben. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines Ltd. finden Sie unter www.furygoldmines.com.Salisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor RelationsTelefon: (437) 500-2529E-Mail: info@furygoldmines.comWebsite: www.furygoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") betrachtet werden können und die sich auf die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder den Negativformen bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen über: aktuelle und geplante Kostensenkungen, zukünftige Explorationspläne und die Überprüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine Wachstumsraten der Wirtschaft und der Industrie; die Aussichten für Mineralien; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um seine Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne fortzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die für seine derzeitigen und zukünftigen Betriebe erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Basis-Shelf-Prospekt, im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung, die unter www.sedar.com abrufbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov abrufbar ist, beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung Gültigkeit haben können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen wird die Offenlegung einschließlich der zukunftsgerichteten Informationen nur dann aktualisieren, wenn dies nach dem geltenden Wertpapierrecht erforderlich ist.