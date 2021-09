Skeena Resources Ltd. schließt 7 Mio. CAD$ Flow-Through-Finanzierung ab

Vancouver, 17. September 2021 - Skeena Resources Ltd. (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange - sein zuvor angekündigtes nicht-broker geführtes Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots gab Skeena insgesamt 346.364 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 20,21 C$ pro Aktie aus, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 7 Millionen C$ einbrachte. Diese Finanzierung ermöglichte den Einstieg von Ausenco Engineering Canada Inc. als strategischer Investor bei Skeena.Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens im Goldenen Dreieck von British Columbia verwendet werden. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft. Im Zusammenhang mit diesem Angebot werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor. Skeena Resources Ltd. ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuEq im Tagebau, einen NPV5% nach Steuern von 1,4 Mrd. C$, einen IRR von 56% und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 US$/oz Au aufzeigt. Skeena führt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen durch, um Eskay Creek bis zum ersten Quartal 2022 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen die Explorationsprogramme bei der ehemals produzierenden Goldmine Snip fort.Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Ltd.Walter Coles Jr.Präsident & CEOAnlegeranfragen: info@skeenaresources.comTelefon Büro: +1 604 684 8725Website des Unternehmens: www.skeenaresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Paul Geddes, P.Geo. , einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 und Vice President, Exploration and Resource Development des Unternehmens, genehmigt.Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen und Informationen können im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsführung entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, die Metallpreise, die Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.