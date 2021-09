Klondike Gold bohrt ab Oberfläche 0,84 g/t Au über 29,0 m und den bisher tiefsten Abschnitt mit 0,62 g/t Au über 58,0 m bis 214 m Tiefe

Bohrungvon (m)bis (Au Länge (

m) (g/t)m)



LS21-39189,00 198,00,48 9,00

1 0



LS21-39189,00 218,00,27 29,00

1 0



LS21-39232,00 252,00,49 20,00

1 0



LS21-395,00 10,000,72 5,00

6



LS21-397,00 157,00,35 150,00

7 0



LS21-397,00 17,000,94 10,00

7



LS21-3964,00 82,000,53 18,00

7



LS21-3993,00 131,00,74 38,00

7 0



LS21-3993,83 107,00,58 13,17

8 0



LS21-394,00 33,000,84 29,00

9



LS21-40117,00 130,00,52 13,00

0 0



LS21-4014,00 55,000,20 31,00

1



LS21-40105,00 124,30,60 19,36

2 6



LS21-40156,00 214,00,62 58,00

2 0



LS21-401,52 46,000,37 44,48

3



LS21-4065,00 80,770,47 15,77

3



LS21-40139,00 146,00,82 7,00

4 0



LS21-40235,00 239,20,43 4,27

5 7



LS21-4018,00 34,000,41 16,00

6



LS21-4022,00 42,000,51 20,00

7



LS21-40134,00 139,00,49 5,00

7 0



LS21-40134,00 172,20,24 38,20

7 0



LS21-40158,00 172,20,43 14,20

7 0

Vancouver, 22. September 2021 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) meldet die Ergebnisse der Phase-2b-Kernbohrungen 2021 in der Zone Lone Star auf dem zu 100 % unternehmenseigenen 586 Quadratkilometer großen Projekt Klondike District in der Nähe von Dawson City im Yukon Territory.- 0,35 g/t Au über 150,0 m von 7,0 m bis 157,0 m in LS21-397 einschließlich- 0,74 g/t Au über 38,0 m von 93,0 m bis 131,0 m- 0,62 g/t Au über 58,0 m von 156,0 m bis 214,0 m in LS21-402- 0,84 g/t Au über 29,0 m von 4,0 m bis 33,0 m in LS21-399Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, kommentiert: In einer vertikalen Tiefe von ca. 200 m durchteuften diese neuesten Bohrungen der Phase 2b in der Zone Lone Star die bisher tiefste Goldmineralisierung. Darüber hinaus hat die Goldmineralisierung der Zone Lone Star hangabwärts in Fallrichtung eine Kontinuität über 350 m Länge demonstriert. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber 200 m zuvor. Alle Dimensionen bleiben offen und wir werden demnächst über die Ergebnisse der Testbohrungen in östlicher Richtung berichten. Alle diese Ergebnisse werden in den bevorstehenden unabhängigen technischen Bericht einfließen, während wir auf eine erste Mineralressource hinarbeiten.Die Phase-2-Bohrungen in der Zone Lone Star sind abgeschlossen. An dieser Stelle werden die Ergebnisse aus dem Gebiet Lone Star (Phase 2b) gemeldet, das auf eine Erweiterung der Zone Lone Star hangabwärts und möglicherweise in Fallrichtung mit 13 Bohrungen (Gesamtlänge 2.661 m) überprüft wurde. Die Ergebnisse aus dem Gebiet Lone Star East (Phase 2a) zur Überprüfung der potenziellen östlichen Erweiterung der Zone Lone Star mit 12 Bohrungen (Gesamtlänge 1.222 m) stehen noch aus und werden in Kürze erwartet. Siehe Abbildung 1 für Bohrziele und Tabelle 1 für Analyseergebnisse der Phase-2b-Bohrungen in der Zone Lone Star.Siehe Abbildung 2 für einen vereinfachten Profilschnitt durch die Zone Lone Star, der die Kontinuität der Mineralisierung subparallel zum Hang zeigt, einschließlich der tiefen Bohrung LS21-397.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61614/2021-09-22-KGNR-LoneStarDeepDrillResults-V4-CLEAN_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Zielgebiete der Zone Lone Star und Bohrlöcher der Phase 2 von 2021.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61614/2021-09-22-KGNR-LoneStarDeepDrillResults-V4-CLEAN_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Profilschnitt mit dem Goldabschnitt in LS21-397, ab Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 150 m.Alle Bohrungen werden mit Azimut von 200 Grad und einer Neigung von 55 Grad niedergebracht. Die orientierten Bohrkerndaten zeigen, dass die geschichteten Goldquarzgänge strukturell einheitlich bei Azimut von 310 Grad und einem nordöstlichen Einfallen von 35 Grad sind. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Bohrabschnitte ungefähr zu >90 % der wahren Mächtigkeit entsprechen. Versätze der Mineralisierung innerhalb der Sektion treten als Folge von (schräg zur Sektion) horizontaler Verwerfungen mit einer ungefähren Verschiebung von 30 m bis 100 m auf.Eine signifikante tiefe Krustenverwerfung wurde durch Kartierungen identifiziert, die eine grafitische Melange mit großen Pyroxenitblöcken oder Knockers beinhaltet, die aus Krusten-Terranen tief unter dem Klondike-Schiefer stammen. Die Mineralisierung der Zone Lone Star, die aus goldhaltigen geschichteten Gangzonen mit lokal eingestreutem Gold besteht, ist zwischen dieser tiefen Krustenverwerfung unten und einer in mehr als 1.000 m Entfernung bergauf gelegenen sekundären Verwerfung (die Rabbit Creek-Verwerfung in früheren Pressemitteilungen) ausgebildet.Eine Phase-4-Erweiterung des Bohrprogramms 2021, bestehend aus etwa 12 bis 15 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.500 m, ist im Gange. Die Bohrungen wurden geplant, um die Überprüfung eines neuen Zielgebiets einzuschließen, das kürzlich mittels Prospektionsarbeiten lokalisiert wurde (siehe Pressemitteilung vom 24. August 2021).Klondike Gold hat GeoCloud Analytics aus Melbourne, Australien, beauftragt, eine detaillierte Neuinterpretation der LIDAR-Vermessungsdaten aus dem Jahr 2019 durchzuführen. Eine detaillierte Interpretation von 10 % des Landbesitzes des Unternehmens, der das Kerngebiet Bonanza und Eldorado Creek abdeckt, liegt vor. Basierend auf der Identifizierung zahlreicher neuer Ziele, darunter über 1.200 bisher unbekannte Gruben oder Abbaustellen als Beispiel, wurde die Neuinterpretation auf den gesamten mit diesem Untersuchungsverfahren beflogenen Bezirk ausgeweitet. Diese Arbeiten sollen die Gesamtauflösung der ursprünglichen Vermessung erheblich verbessern und Schlüsselmerkmale identifizieren und systematisch kartieren, die dem Unternehmen helfen werden, zusätzliche Gebiete mit potenzieller Mineralisierung im gesamten Projekt Klondike District anzuvisieren. Die Arbeiten sind im Gange.Klondike Gold beauftragte auch LiDAR Services International Inc. mit der Durchführung einer hochauflösenden Orthofoto-Erkundung über Schlüsselbereiche des Projekts Klondike District. Die Erkundung wurde mit erhaltenen und validierten Ergebnissen geflogen. Diese Fotovermessung ist nun der Bezugspunkt für die laufenden Bohrarbeiten.SRK Consulting, Toronto, wurde mit der Erstellung eines technischen (NI 43-101-konformen) Berichts gemäß NI 43-101 beauftragt, der die Geologie und die Exploration des Unternehmens im Projekt Klondike District zusammenfassend darstellen soll. Die Bewertung des Feldbesuchs ist abgeschlossen. Der Bericht ist in Arbeit und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2021 zur Einreichung vorliegen.Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohrungen des Jahres 2021 lieferten NTW-Bohrkerne (5,71 cm Durchmesser). Analyseproben werden mit einer Diamantsäge aus dem Bohrkern gesägt. Eine Hälfte des Bohrkernprobenabschnitts wird verpackt, gekennzeichnet und versiegelt; die andere Hälfte wird mit einem entsprechenden Etikett in die Kernkiste zurückgelegt und als Referenz aufbewahrt. Zwei Gold-Referenzstandards, zwei Blindproben (eine grobkörnige und eine feinkörnige) und ein grobkörniges Probenduplikat pro 100 Proben werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) von Klondike Gold eingefügt, unabhängig von und zusätzlich zum QA/QC-Programm des Labors.Die gesamten Probenbeutel werden in Reissäcke verpackt, versiegelt und von Klondike Gold-Mitarbeitern zur Aufbereitungseinrichtung von Bureau Veritas Mineral Laboratories (BV Labs) in Whitehorse, YT, transportiert. Die chemische Analyse der pulverisierten Proben wird in Vancouver, British Columbia, durchgeführt. Bureau Veritas Labs ist ein nach ISO 9001:2008 akkreditiertes kommerzielles Komplettservicelabor.Bei BV Labs wird jede Bohrkernprobe auf 70 % kleiner als 2 mm zerkleinert. Eine 500-g-Teilprobe wird auf 85 % kleiner als 75 Mikrometer (200 Mesh) pulverisiert (Code PRP70-500). Für die Metallic-Screen-Analyse wurden alle 500-g-Proben auf 106 Mikrometer (140 Mesh) gesiebt. Die Fraktion +140 Mesh wird gewogen und mittels Brandprobe-Fusion mit anschließendem Gravimetrieverfahren (Code FS631) auf Gold analysiert. Eine 30-g-Teilprobe der -140-Mesh-Fraktion wird mittels Brandprobe-Fusion mit anschließendem Atomabsorptions-(AA)-Verfahren (Code FA430) auf Gold analysiert. Bei Ergebnissen über dem Grenzwert von mehr als 10 ppm (10 g/t) für Silber und Gold erfolgt eine erneute Analyse einer 30-g-Teilprobe mittels Brandprobe-Fusion mit anschließendem Gravimetrieverfahren (Code FA530-Au/Ag). Der Gesamtgoldgehalt wird dann anhand eines gewichteten Durchschnitts der Analyseergebnisse der Plus- und Minus-Fraktion berechnet.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.Klondike Gold ergreift weiterhin proaktive Maßnahmen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner lokalen Gastgemeinde, seiner Vertragspartner und seiner Mitarbeiter vor COVID-19 zu schützen. Die Explorationsaktivitäten 2021 werden weiterhin Sicherheitsmaßnahmen beinhalten, wobei alle Empfehlungen des Chief Medical Officer von Yukon und noch strengere Auflagen befolgt werden. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Klondike Gold Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Bisher wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört. 