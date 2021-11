Griffin Mining Ltd.: Verlängerung der Betriebseinstellung hinsichtlich Olympischer Winterspiele

5. November 2021 - Griffin Mining Ltd. (Griffin oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen von den Aufsichtsbehörden der Stadt und des Landkreises eine Benachrichtigung und eine unterzeichnete Dokumentation erhalten hat, wonach unerlässliche Betriebsstoffe bis zum 31. Dezember 2021 um Mitternacht an den Standort der Mine Caijiaying geliefert werden dürfen. Dies ist die einzige Mine in der Provinz Hebei, der eine solche Genehmigung erteilt wurde.Wie für die Caijiaying-Mine üblich, wird der Bergbaubetrieb während des chinesischen Neujahrsfestes eingestellt und die Einstellung wird aufgrund der Olympischen und Paralympischen Winterspiele geringfügig in das erste Quartal 2022 verlängert und am 14. März 2022 wieder aufgenommen.Chairman Mladen Ninkov kommentierte: Die von den verschiedenen Regierungsebenen der Volksrepublik China erteilte Genehmigung für die Fortsetzung des Betriebs durch das Unternehmen in diesem herausragenden Zeitraum wird sehr geschätzt und ist eine Anerkennung der besonderen Beziehungen, die alle Beteiligten in der Caijiaying-Mine pflegen, sowie der besten ESG-Praktiken, die das Unternehmen anwendet. Mein Dank geht natürlich an alle Beteiligten, insbesondere an unsere westliche und chinesische Geschäftsleitung, die sich so intensiv um dieses Ergebnis bemüht hat."Griffin Mining Limiteds Aktien sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Ltd. besitzt und betreibt über sein 88,8 %iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.comMladen Ninkov - ChairmanRoger Goodwin - Finance DirectorTelefon: +44(0)20 7629 7772Panmure Gordon (UK) LimitedJohn PriorAlisa MacMasterTelefon: +44 (0)20 7886 2500BerenbergMatthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziTelefon: +44(0)20 3207 7800BlytheweighTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Swiss Resource Capital AGJochen StaigerTelefon: +41(0)71 354 8501Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!