Exploits Discovery: Neuigkeiten zu Exploration und Fokus auf Verwerfung Appleton

Vancouver, 10. November 2021 - Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) veröffentlicht eine Zusammenfassung seiner Bohr- und Explorationstätigkeiten im Jahr 2021 und bestätigt seinen Fokus auf die aussichtsreiche Verwerfung Appleton.Exploits hat seit Juni 2021 Bohrungen von 10.481 m, insgesamt 17.709 Linienkilometer luftgestützter VTEM-Messungen von einer Fläche von 1.699 km2, 8 separate Zielüberprüfungen mit Goldspot auf Ländereien von Exploits sowie 10 separate Feldprospektionsprogramme durchgeführt. Eine Überprüfung der Konzessionsgebiete hat zur Erneuerung des Unternehmensfokus auf seinen 37 km (Streichlänge) der Verwerfung Appleton geführt. Daher hat das Unternehmen einen Antrag auf 3 neue Bohrgenehmigungen entlang der Verwerfung Appleton in der Claimgruppe Dog Bay gestellt.- Exploits hat Bohrungen über 10.481 m auf 3 von aktuell 5 genehmigten Bohrzielen in der Exploits Subzone in Neufundland absolviert. Aufbauend auf unserem Verständnis durch das Jahr 2021 hat Exploits das Genehmigungsverfahren für drei weitere Ziele entlang der interpretierten Verwerfung Appleton in unseren Dog Bay-Claims eingeleitet.- Phase-II-Bohrungen auf Schooner North/South haben begonnen und die Vorbereitungen für die Bohrungen auf Little Joanna sind im Gange.- Exploits hat 17.709 Linienkilometer an VTEM-Vermessungen abgeschlossen, wobei die gesamte interpretierte Verwerfung Appleton auf den nördlichen Claims abgedeckt wurde. Qualitativ hochwertige geophysikalische Daten haben sich als wichtig für die Entdeckung der Ziele auf der Verwerfung Appleton erwiesen.- Am 28. Oktober hielt Exploits ein internes Symposium mit dem Vorsitzenden des Advisory Board, Dr. David Groves, hinsichtlich des Goldexplorationsziels Orogenic sowie zur Überprüfung und genaueren Definition der Ziele in der Exploits Subzone ab.- Das Unternehmen plant Bohrungen bis in den Frühling 2022 hinein und ist mit 13,8 Mio. Dollar in bar und marktfähigen Wertpapieren finanziell gut aufgestellt, um diese Ziele aggressiv verfolgen zu können.President und CEO Jeff Swinoga sagte dazu: 2021 war bislang ein sehr geschäftiges und erfolgreiches Jahr und die Projekte in der Exploits Subzone haben große Fortschritte gemacht durch Bohrungen, Oberflächenexploration und luftgestützte geophysikalische Vermessungen. Auf der anderen Seite war es aber auch frustrierend, da das Bohrprogramm langsam startete und es lange dauerte, bis die Analyseergebnisse vorlagen. Wie bei jedem Goldrausch hat die hohe Zahl der Bohrarbeiten dazu geführt, dass die Labore nicht mehr hinterherkommen, und genau wie unsere Aktionäre sind wir enttäuscht, nicht kontinuierlich über die Ergebnisse berichten zu können, die unser hart arbeitendes Team erreicht hat. Exploits macht weiterhin große Fortschritte auf unseren Projekten und möchte 2021/22 wichtige Entdeckungen machen, wobei der Fokus weiterhin auf der aussichtsreichen Verwerfungszone Appleton liegt.Es wurden 13 Bohrlöcher über insgesamt 2.235m auf den Erzgängen Quinlan niedergebracht und vollständige luftgestützte VTEM-Vermessungen sowie magnetische Bodenvermessungen über 70 Linienkilometer durchgeführt, 938 Stichproben genommen, technische Überprüfungen mit Goldspot durchgeführt und künstliche Intelligenz mit technischer Überprüfung zur Identifizierung potenzieller Ziele angewandt. Es werden drei weitere Bohrzielen entlang 18 km (Streichlänge) der interpretierten Verwerfung Appleton genehmigt, die die Dog Bay-Claims durchschneidet.Teilweise Abdeckung durch VTEM-Vermessung, die noch 2021 abgeschlossen werden soll. Fokus auf der 19 km umfassenden südlichen Erweiterung der interpretierten Verwerfung Appleton südlich von Eastern Pond, wo New Found Gold einen Explorationserfolg verbuchen kann.Auf dem Haupterzgang Jonathans Pond wurden 21 Bohrlöcher über insgesamt 4.471 m, luftgestützte VTEM-Vermessungen, magnetische Bodenvermessungen über 82 Linienkilometer durchgeführt sowie 154 Stichproben, 44 Bodenproben, 268 Gesteinssplitter-/Schlitzproben genommen, 2 technische Überprüfungen zusammen mit den auf künstlicher Intelligenz basierenden Datenanalysetechniken von Goldspot durchgeführt.Es wurden 10 Bohrlöcher über insgesamt 3.775 m auf Schooner North niedergebracht, luftgestützte VTEM-Vermessungen, magnetische Bodenvermessungen über 127 Linienkilometer durchgeführt sowie 4 Stichproben und 104 Bodenproben gesammelt, technische Überprüfungen zusammen mit den auf künstlicher Intelligenz basierenden Datenanalysetechniken von Goldspot durchgeführt. Zurzeit ist das Phase-II-Bohrprogramm auf Schooner South im Gange.Little Joanna - Kreuzung der Verwerfung Dog Bay Line & der Verwerfung Valentine LakeGenehmigung von 6 Bohrlöchern im ersten Durchlauf sowie Bohrungen über 1.800 m. Vollständige luftgestützte VTEM-Vermessung und magnetische Bodenvermessungen über 84 Linienkilometer durchgeführt, 62 Stichproben gesammelt.Erste Prospektion von vulkanogenen, massiven Sulfidzielen, luftgestützte VTEM-Vermessung, neue technische Überprüfungen zusammen mit den auf künstlicher Intelligenz basierenden Datenanalysetechniken von Goldspot, 26 Stichproben. Identifizierung von Goldzielen auf dem Trend der Dog Bay Line.Genehmigung für 9 Bohrlöcher über insgesamt 2.700 m auf Lagerstätte True Grit, luftgestützte VTEM-Vermessung, Bodenprospektion und technische Überprüfungen zusammen mit den auf künstlicher Intelligenz basierenden Datenanalysetechniken von Goldspot durchgeführt, um neue Modelle und Ziele zu schaffen.Nick Ryan, P.Geo, ist der leitende Geologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Ryan hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow Projekte. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen. 