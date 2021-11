Freeman Gold beginnt Bohrungen in den Zonen Lemhi und Beauty

VANCOUVER, 11. November 2021 - Freeman Gold Corp. (CSE: FMAN, OTCQB: FMANF, FWB: 3WU) (Freeman oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn eines Diamantbohrprogramms der Phase 2 im Goldvorkommen Lemhi (Lemhi) und in der neu entdeckten Zone Beauty (Zone Beauty) bekanntzugeben. Die Bohrarbeiten werden mit einer von Cabo Drilling (Nevada) Inc. bereitgestellten Diamantbohranlage ausgeführt werden.Für nähere Angaben zu Freemans Bohrprogramm der Phase 2 lesen Sie bitte Freemans Pressemeldung vom 27. Oktober 2021.Wir sind begeistert, die Bohrarbeiten in Lemhi aufzunehmen. Das Bohrprogramm begann mit der Prüfung der Zone Beauty und wird dann mit Ressourcenexpansionsbohrungen im Vorkommen Lemhi fortgesetzt werden, kommentierte Paul Matysek, Executive Chairman.Alle Bohrkernproben werden zur Goldanalyse mittels Brandprobe und induktiv gekoppelter Multielement-Plasmaspektroskopie an ALS Minerals Division, Vancouver, BC, ein unabhängiges und vollständig akkreditiertes Labor in Kanada, geschickt. Freeman verfügt über ein reglementiertes Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle, bei dem mindestens 10 % Doppel-, Leer- und Standardproben in jeden Probenversand eingebracht werden. Freeman Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erschließung seines unternehmenseigenen Goldprojekts Lemhi liegt (das Projekt Lemhi). Das Projekt Lemhi erstreckt sich über eine Grundfläche von 30 Quadratkilometer und birgt beachtliches Bergbaupotenzial. Das Projekt beherbergt eine oberflächennahe hochgradige Oxidgoldressource. Die grubenbeschränkte Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) umfasst 749.800 Unzen (oz) Gold mit 1,02 Gramm pro Tonne in 22,94 Millionen Tonnen (angedeutet) und 250.300 Unzen Au mit 1,01 g/t Au in 7,83 Millionen Tonnen (vermutet). Siehe den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Maiden Resource Technical Report for the Lemhi Gold Project, Lemhi County, Idaho, USA (erster technischer Ressourcenbericht für das Goldprojekt Lemhi, Lemhi County, Idaho, USA) mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. Juni 2021 und einem Unterzeichnungsdatum vom 30. Juli 2021, der von APEX Geoscience Ltd. und F. Wright Consulting Inc. erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Projekt Lemhi zu erweitern und in Richtung einer Produktionsentscheidung voranzutreiben. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., VP Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.Für das UnternehmenWilliam RandallPresident und Chief Executive OfficerNähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.freemangoldcorp.com oder über Herrn Tom Panoulias unter der Rufnummer 416-294-5649 oder per E-Mail an: tom@freemangoldcorp.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens enthalten können. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.