Jen Bawden: Margenerhöhung der CME sollen Engpässe auf dem physischen Markt verschleiern

08:31 Uhr  |  Redaktion
Der Silbermarkt hat Schwierigkeiten, seine Dynamik aufrechtzuerhalten. Trotz eines starken Starts ins Jahr 2026 kann er seine Gewinne nicht über 80 $ pro Unze halten. Der jüngste Preisrückgang folgt auf einen Ausverkauf, der durch die Entscheidung der CME, die Margenanforderungen für Edelmetalle anzuheben, ausgelöst wurde, erklärt Kitco News. In der letzten Woche des Jahres 2025 verzeichneten Silber-Futures den größten wöchentlichen Rückgang seit März, was Befürchtungen eines Marktcrashs auslöste.

Jen Bawden, die CEO von Bawden Capital ist, argumentiert jedoch, dass dieser Rückgang Teil eines größeren finanziellen Problems ist und nicht nur auf Spekulationen zurückzuführen ist. Sie glaubt, dass die Margenerhöhung der CME eine "Nebelkerze" ist, um eine bevorstehende physische Silberknappheit zu verschleiern, und prognostiziert einen Preisanstieg auf 200 $ pro Unze. Bawden weist darauf hin, dass die Fundamentaldaten des physischen Silbermarktes weiterhin stark sind. Insbesondere seit dem 1. Januar, da China die Ausfuhr von raffiniertem Silber weiter beschränkt, was 70% des weltweiten Angebots betrifft, heißt es.

Im Gegensatz zur Aktion der Hunt-Brüder in den 1980er Jahren sieht Bawden mehrere globale Akteure  darunter China, die Solarindustrie und Zentralbanken  um das begrenzte Silber kämpfen. Sie merkt auch an, dass der wachsende Status von Silber als strategisches Metall in Verbindung mit den Basel-III-Vorschriften die Nachfrage ankurbelt.

Angesichts sinkender Zinsen und eines schwächeren US-Dollars erwartet Bawden einen Aufschwung für Silber. Sie betrachtet kurzfristige Korrekturen als Kaufgelegenheiten und ist optimistisch in Bezug auf Silberminenunternehmen. Sie hält Positionen in Unternehmen wie Wheaton Precious Metals und Sprott Physical Silver Trust.


