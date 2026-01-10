Folgt Mangan dem Lithium-Turn-Around?
10:01 Uhr | Hannes Huster
Die Preise für Lithium steigen und auch die meisten Lithium-Aktien haben sich sehr schön von den Tiefs gelöst.
Sie wissen, dass ich seit längerer Zeit immer wieder auf den Mangan-Sektor blicke und dort mit Element 25 (ASX: E25, A2JMGQ) und Firebird Metals (ASX: FRB, A2QPAR) zwei Kandidaten im Auge habe, die ich für sehr aussichtsreich halte.
Beide wollen sich im Bereich des für die Batterien einsetzbaren Mangan etablieren und konnten schon einige Fortschritte erzielen und auch das Interesse von größeren Partnern auf sich ziehen.
Element 25 möchte eine große Aufbereitungsanlage in den USA bauen und würde somit auch zu 100% in die Strategie der Amerikaner passen, eigene unabhängige Lieferketten innerhalb des Landes aufzubauen. Förderungen in nicht geringer Höhe könnten hier die Folge sein!
Die Aktie ist seit Tagen etwas fester und ich denke die ersten smarten Anleger steigen hier wieder ein oder positionieren sich neu:
Firebird Metals hat sich ein Standbein in China aufgebaut, allerdings hat man auch internationale Patente, so dass man nicht zwingend auf China angewiesen ist.
Bei Firebird hat sich jüngst einiges getan. Es wurde mit Ron Mitchell ein neuer CEO einbestellt, mit dem ich im alten Jahr auch schon einen ersten Conference-Call abhalten konnte. Mitchell ist ein für mich eine klare Verstärkung im Management mit einem starken Fokus auf die Kommerzialisierung der vorhandenen geistigen Eigentümer und Patente!
Das Unternehmen plant den Bau einer eigenen Demonstrationsanlage in Australien. Hierfür wurden zuletzt 6 Millionen AUD eingesammelt und auffällig waren auch einige Insiderkäufe in den vergangenen Wochen. Auch Firebird könnte Gelder aus Fördertöpfen erhalten, die die Demo-Anlage entsprechend mit finanzieren.
Firebird zeigt sich seit Tagen auffällig fest. Die Aktie konnte innerhalb von vier Handelstagen von 0,17 AUD auf 0,225 AUD steigen:
Zoomen wir etwas aus dem Chart heraus, sehen wir, wie wichtig die Zone zwischen 0,20 AUD und 0,23 AUD für die Aktie ist:
Firebird ging damals bei 0,20 AUD mit dem IPO an die Börse und erreichte dann Kurse von über 0,80 AUD innerhalb weniger Handelstage.
Danach entwich die Euphorie aus dem Sektor und die Aktie rutscht deutlich unter den IPO-Preis.
Fazit:
Wie schon oft und ausführlich berichtet, finde ich die Entwicklungen bei den Batterien in Bezug auf Mangan spannend. Die großen Autobauer haben frühzeitig Interesse gezeigt und es deutet einiges darauf hin, dass die nächste Generation der Batterien einen höheren Anteil von Mangan haben werden.
Ich selbst wage es nicht zu prognostizieren, welches der beiden Unternehmen die bessere Strategie oder die bessere Aufbereitungstechnik hat. Deshalb habe ich auch beide Aktien selbst im Depot und ich denke, dass man als spekulativer Investor bei beiden Unternehmen einen Fuß in der Tür haben sollte!
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
