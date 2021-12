Panik weg von den Aktien, hin zu Gold & Silber

Gold stieg kürzlich knapp über das 1.800-Dollar-Niveau, berichtet CNBC , während heiße Inflation sowie Pandemie-Sorgen die Investoren zu sicheren Häfen trieben. Die Aktienkurse sanken über die gesamten Branchen hinweg; angeschlagen von der falkenhaften Haltung der weltweiten Zentralbanken, die Preisdruck und wirtschaftliche Risiken eindämmen möchten."Das Wachstum wird sich ins nächste Quartal verlangsamen, und die US-Aktien korrigieren von ihren Hochs; es erscheint also, als gäbe es eine Panik weg von den Aktien und hin zu sicheren Häfen wie Silber und Gold", erklärte Phillip Streible von Blue Line Futures in Chicago.Die Fed signalisierte bis Ende 2022 drei Zinserhöhungen, was üblicherweise das gelbe Edelmetall belastet hätte. Gold bewegte sich jedoch nach oben, weil derartige Erwartungen bereits eingepreist waren, so Analysten. Doch die Goldprognose für 2022 "bleibt trüb, wobei die meisten bearischen Goldprognosen durch Erwartungen von deutlich höheren Realrenditen angetrieben werden", meinte Ole Hansen von der Saxo Bank.© Redaktion GoldSeiten.de