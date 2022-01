Celsius Resources Ltd.: Regierung hebt das Verbot von Open-Pits auf

Celsius selbst hat zwar keine Meldung veröffentlicht, doch andere Unternehmen, die auf den Philippinen tätig sind, wie RTG: Link Die Regierung hat das seit rund vier Jahren bestehende Verbot für Übertageminen gekippt und möchte diese in Zukunft unter entsprechenden Auflagen wieder genehmigen:Andere Quellen bestätigen dies: Link Die Regierung möchte so die Wirtschaft des Landes unterstützen und den Bergbausektor wieder fördern. Die Philippinen haben in den vergangenen Jahren politisch einiges "durchgemacht" was den Minen-Sektor betrifft, doch nun scheint es nach und nach besser zu werden.Unsere Medusa Mining (A0BLEX, ASX: MML) produziert Gold (untertage) im Land und Celsius Resources exploriert nach Kupfer und Gold.Ich denke der Anstieg von Celsius heute (+18%) basiert auf dieser Meldung, auch wenn sich das Unternehmen noch nicht dazu geäußert hat. Das Umsatzvolumen mit fast 35 Millionen gehandelten Aktien war hoch.Die Aktie bleibt eine Halteposition für den Moment.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.