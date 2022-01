Patriot Battery Metals erhält 50% Earn-In-Beteiligung von O3 Mining für FCI

Vancouver, 13. Januar 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9GA) gibt bekannt, dass es seine zweite Beteiligung von 25% am Konzessionsgebiet FCI erworben hat, sodass das Unternehmen nun eine Beteiligung von 50% im Rahmen der Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) mit O3 Mining Inc. (O3 Mining) hat. Die Optionsvereinbarung beinhaltet eine mögliche Beteiligung von insgesamt 75% (siehe Pressemitteilung vom 24. April 2019). Das Konzessionsgebiet FCI besteht aus zwei benachbarten Claimblöcken (FCI East und FCI West) und aus insgesamt 111 Claims (5.688 ha), die neben dem sich vollständig in Besitz des Unternehmens befindlichen Claimblock Corvette in der Region James Bay in Quebec und in unmittelbarer Nähe zu regionaler Wasserkraft- und Straßeninfrastruktur liegen. Zusammengenommen besteht das Konzessionsgebiet Corvette-FCI (das Konzessionsgebiet) aus 367 benachbarten Claims von insgesamt 18.795 ha.Der President und Director des Unternehmens, Blair Way, sagte: Wir haben nun eine Beteiligung von 50% an FCI. Diese werden wir schnell auf 75% steigern, wofür wir weitere 2 Mio. $ auf der Claimgruppe investieren werden. Nachdem wir kürzlich eine Finanzierung von 11 Mio. $ abgeschlossen haben, ist Patriot Battery Metals gut positioniert, um diese neue Lithiumentdeckung auf unserem Konzessionsgebiet Corvette-FCI aggressiv voranbringen zu können.Das Konzessionsgebiet Corvette-FCI liegt innerhalb der Guyer Group (Wacke, Eisenformation, Komatiit, Tuffe, Amphibolit) des größeren Grünsteingürtels La Grande, der ostwestlich durch die Region verläuft, sowie rund 6 bis 18 km südlich der Trans-Taiga Road und einem Stromleitungskorridor. Das Konzessionsgebiet beherbergt einen äußerst aussichtsreichen CV Lithium Trend (Spodumen-Pegmatit), der sich über eine Entfernung von mehr als 25 km erstreckt, sowie den Golden Gap Trend (Gold) und den Maven Trend (Kupfer-Gold-Silber).Im Herbst 2021 schloss das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet ab, das auf die Trends CV und Maven abzielte. Das erste Bohrloch (CV21-001) - das auf die CV5-6-Pegmatite abzielte - ergab einen Abschnitt von 146,8 m fast zusammenhängenden Pegmatits, der 0,93% Li2O und 114 ppm Ta2O5 ergab, darunter auch 1,09% Li2O und 108 ppm Ta2O5 über 73,0 m sowie 1,04% Li2O und 145 ppm Ta2O5 über 54,6 m (siehe Pressemitteilung vom 29. November 2021). Dieser Abschnitt ergab zahlreiche Proben mit mehr als 2,0% Li2O, darunter eine Spitzenprobe von 4,16% Li2O und 233 ppm Ta2O5 über 1,01 m.Die Analyseergebnisse für die restlichen Bohrlöcher des Programms (CV21-002 bis CV21-014) stehen noch aus. Das Unternehmen steht in engem Kontakt zum Labor, um die endgültigen Ergebnisse so schnell wie möglich zu erhalten; allerdings sind die Labore in diesem Industriezweig noch stark eingeschränkt, was sich erheblich auf die Bearbeitungszeiten auswirkt.Die Bohrlöcher CF21-002, -003 und -004 durchteuften jeweils große Pegmatitzonen, die unterschiedliche Mengen an Spodumenmineralisierung enthalten (die Ergebnisse stehen noch aus) und eine Kernlänge von 59,1 m bis 126,5 m aufweisen. Die bis dato an der Oberfläche und in CF21-001 gefundenen Gehalte sowie die breiten Mächtigkeiten des Spodumenpegmatits, die im Kern über mehrere Bohrlöcher entlang des Streichens beobachtet wurden, deuten auf die Größe des Mineralisierungssystems und darauf, dass das Unternehmen einen Mineralisierungskörper von potenziell beträchtlicher Bedeutung bebohrt hat.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft. Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, das den zu 100 % unternehmenseigenen Claim-Block Corvette sowie die Claim-Blöcke FCI East und West umfasst, die von O3 Mining Inc. in der Region James Bay in Québec als Option gehalten werden. Die Claimblöcke hängen zusammen und beherbergen erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich in den Analyseergebnissen des ersten Bohrlochs zeigte (CV21-001), das das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet abgeschlossen hat. Dieses ergab einen Abschnitt von 146,8 m mit fast zusammenhängendem Pegmatit und Analyseergebnissen von 0,93% Li2O und 114 ppm Ta2O5, darunter 1,09% Li2O und 108 ppm Ta2O5 über 73,0 m, sowie 1,04% Li2O und 145 ppm Ta2O5 über 54,6 m. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Golden Gap Trend mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Maven Trend mit 8,15% Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.Das Unternehmen hat außerdem das Konzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho, das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC), das Konzessionsgebiet Golden Silica (British Columbia) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.Für das Board of DirectorsBLAIR WAYBlair Way, President & DirectorADRIAN LAMOUREUXAdrian Lamoureux, CEO & DirectorFür nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 