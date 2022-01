First Tellurium: S&P Global berichtet über Bedenken hinsichtlich der Tellurversorgung und das Unternehmen First Solar

- First Tellurium ist bestens gerüstet, um bei der globalen Tellurversorgung eine hochstrategische Rolle zu spielenVancouver, 19. Januar 2022 - Tyrone Docherty, der CEO von First Tellurium Corp. (CSE: FTEL) (das Unternehmen oder First Tellurium), erklärte vor kurzem in einem vom Finanzdienstleister S&P Global Market Intelligence veröffentlichten Artikel: Es wird zu einer Angebotsverknappung kommen, gar keine Frage.Der Artikel skizziert die Nachfrage nach Solarmodulen und den Wunsch der amerikanischen Regierung, sowohl bei Fertigprodukten als auch bei Rohstoffen unabhängiger von China zu werden. Dieser Wunsch ist so groß, dass die U.S. International Finance Corp. der Firma First Solar sogar ein Darlehen in Höhe von 500 Millionen Dollar in Aussicht stellt, damit das Unternehmen seine Produktion in Indien und nicht in China ausbaut.First Solar ist einer der weltweit größten Hersteller von Solarmodulen, der eine Marktkapitalisierung von knapp 12 Milliarden US-Dollar vorweisen kann und an der Börse NASDAQ notiert.Die Firma First Solar, die von der Regierung Biden als Vorzeigeunternehmen angepriesen wird, setzt bei der Herstellung ihrer Solarmodule verstärkt auf Tellur. Es ist davon auszugehen, dass First Solar für seine Expansionspläne 70 % mehr Tellur benötigen wird, als im vergangenen Jahr weltweit produziert wurde.First Tellurium wurde mit dem Ziel gegründet, die steigende Nachfrage nach Tellur vor Ort zu decken.Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendetwas über Tellur lese, erläutert Tyrone Docherty, CEO von First Tellurium. Seit einiger Zeit ist klar erkennbar, wohin die Reise geht. Tellur wird schon bald seinen Platz an der Sonne einnehmen. Die Nachfrage, der Preis und das allgemeine Interesse an Tellur werden in absehbarer Zeit deutlich steigen. Unsere Branche gewinnt von Tag zu Tag mehr an Glaubwürdigkeit und wir von First Tellurium haben uns strategisch entsprechend positioniert, um ein fixer Bestandteil der nordamerikanischen Lieferkette zu werden. Mit Unterstützung seitens der Privatwirtschaft und der Regierungen wollen wir dazu beitragen, die Abhängigkeit vom ausländischen Angebot dieses wichtigen Elements zu verringern.Den vollständigen Artikel können Sie unter https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/first-solar-s-growth-plans-hinge-on-opaque-market-for-tellurium-68010925 nachlesen.Das einzigartige Geschäftsmodell von First Tellurium besteht darin, durch die Entdeckung von Mineralien, die Entwicklung und Generierung von Projekten und den kooperativen Zugang zu unerschlossenen Rohstoffvorkommen in indigenen Gebieten unter Einsatz nachhaltiger Explorationsmethoden Einnahmen und Wertschöpfung zu erzielen.Unser Polymetallprojekt Deer Horn (mit Tellur-, Gold-, Silber-, Kupfer- und Wolframvorkommen) in British Columbia und die Tellur-Gold-Konzession Klondike in Colorado sind Ausgangspunkte für eine diversifizierte Suche nach Metallvorkommen, die wir in Kooperation mit indigenen Bevölkerungsgruppen, NGOs, Regierungen und führenden Metallkäufern bewerkstelligen. Die Zukunft der Rohstoffexploration liegt in der Generierung von Einnahmen durch verantwortungsvolle Exploration und unter Einbindung verschiedener Partner.First Tellurium ist stolz darauf, die in der Deklaration der Rechte indigener Völker der Vereinten Nationen dargelegten Grundsätze und Rechte, insbesondere das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC), zu befolgen und zu unterstützen.Für das Board of Directors von First Tellurium Corp. Tyrone DochertyTyrone Docherty, President und CEO 