Alles finanzialisiert

Die Zinssätze - der "Preis des Geldes" - waren die meiste Zeit dieses Jahrhunderts über ungewöhnlich niedrig, insbesondere seit der Krise von 2008, aber auch schon seit der Ära Greenspan. Die weisesten Menschen, die ich kenne, sind sich nicht einig, warum das so ist. War es eine rein politische Entscheidung oder das Ergebnis größerer, weniger kontrollierbarer wirtschaftlicher Kräfte? Ich glaube, die Antwort ist ein bisschen von beidem. Was auch immer die Ursache war, das anhaltend billige Geld hatte Folgen, die wir erst jetzt zu erkennen beginnen.Ronald Reagan sagte bekanntlich: "Wenn du mehr von etwas willst, subventioniere es. Wenn du weniger willst, besteuere es." Er sprach über die öffentliche Politik, aber der Punkt ist weiter gefasst. Wirtschaftswissenschaftler aller Richtungen sind sich einig, dass Menschen und Unternehmen auf Anreize reagieren. In der Wirtschaftstheorie sind wir "nutzenmaximierende", rationale Wesen, die nach allem greifen, von dem wir glauben, dass es uns den größten Nutzen bei geringstem Aufwand bringt.Die Verhaltensökonomie sagt, dass es nicht ganz so einfach ist. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Zinssätze nahe Null, bei Null und unter Null die Anreizberechnungen und -entscheidungen im Vergleich zu vor nur 30 Jahren verändert haben. Man kann die Politik oder fast alles andere vor den frühen 2000er Jahren nicht als Maßstab für heute nehmen. Die Anreize der niedrigen Zinssätze haben die Dinge buchstäblich in den Sand gesetzt (das ist ein wirtschaftlicher Fachbegriff). Heute möchte ich einige dieser Veränderungen untersuchen. Oft sind sie im Moment absolut sinnvoll, aber im Laufe der Zeit und in der gesamten Wirtschaft summieren sich die negativen Auswirkungen.Vor ein paar Monaten habe ich in Humankapitalverluste über die vier Produktionsfaktoren gesprochen: Land, Arbeit, Kapital und Unternehmertum. Jeder von ihnen hat einen Preis, der wie alles andere von Angebot und Nachfrage abhängt. Die Zinssätze sind der Preis des Kapitals, also sind sie höher, wenn das Kapital knapp ist. Das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Eher das Gegenteil ist der Fall: Kapital ist billig, weil die Welt davon überschwemmt ist. Das ist historisch außerordentlich ungewöhnlich. Das moderne Bankwesen und die Kapitalmärkte sind entstanden, weil das Kapital so knapp war. Wir brauchten Mechanismen, um es effizient zuzuteilen.(Übrigens ist das beste Buch, das ich gefunden habe und das den Aufstieg der Unternehmen, des Bankwesens und all die Machenschaften bei der Gründung der Wall Street in den späten 1800er Jahren beschreibt, "The First Tycoon", die unglaublich gut erzählte Geschichte von Cornelius Vanderbilt, der bei seinem Tod im Jahr 2022 eine Billion Dollar wert gewesen sein mag. Aber damals hatte er kein iPad und die meiste Zeit seines Lebens nicht einmal eine moderne Toilette mit Wasserspülung).Bis vor kurzem bestand ein großes Hindernis für die Gründung eines Unternehmens darin, das erforderliche Kapital zu erschwinglichen Bedingungen zu finden. Das hat viele Unternehmer frustriert (auch mich zu Beginn meiner Karriere), diente aber einem bestimmten Zweck. Das knappe Kapital floss in der Regel in die Ideen, die die größten Chancen hatten, etwas zu produzieren, das die Verbraucher kaufen würden. Es war ein manchmal brutaler Prozess, aber er führte zu mehr Wachstum und einem höheren Lebensstandard für alle.Heute gibt es mehr Kapital als Möglichkeiten, es zu investieren. Das ist nicht neu, aber es wird immer offensichtlicher. Im Technologieboom der 1990er Jahre sahen wir die Risikokapitalgeber im Silicon Valley in der merkwürdigen Lage, Dot-Com-Unternehmen davon überzeugen zu müssen, ihr Geld anzunehmen. Jetzt hat es das Extrem der "Special Purpose Acquisition Companies" (SPACs) erreicht, von denen einige buchstäblich ein Haufen Geld sind, der nach irgendeiner Art von Gewinnmöglichkeit sucht. (SPACs können einen nützlichen Zweck erfüllen und für die richtigen Investoren sehr profitabel sein. Kein Wunder, denn das Management ist der Schlüssel.)Es gibt aber auch heimtückischere Auswirkungen. Wie Reagan schon sagte: Wenn man mehr von etwas will, muss man es nur subventionieren. Wenn Kapital kostenlos oder fast kostenlos ist, haben Unternehmen den Anreiz, große Summen zu leihen. Warum sollte man sein eigenes Geld ausgeben, wenn die Kreditgeber mehr Geld zur Verfügung stellen und praktisch nichts verlangen?Wenn jeder mit dem Geld eines anderen spielt, franst die Verbindung zwischen Eigentum und Management aus und zerbricht schließlich. Die Unternehmen sind versucht, weniger Eigenkapital und mehr Schulden zu haben. Die Anreize sind nicht so eng miteinander verknüpft, wie sie sein sollten. Die Unternehmen tun unproduktive und sogar kontraproduktive Dinge. Aktienrückkäufe zu Höchstpreisen? In der Zwischenzeit versuchen renditesuchende Anleger mit Verrenkungen, irgendeinen Vorteil zu finden. In Verbindung mit der Technologie hat dies in jüngster Zeit zur "Finanzialisierung" von fast allem geführt.Im Folgenden finden Sie etwas, das ich im letzten Frühjahr inmitten des Robinhood/GameStop/Meme-Aktienwahns geschrieben habe. Ich sprach darüber, dass der Handel mit "ungeraden Losen" nicht mehr ungewöhnlich ist:"In den 1990er Jahren hatte die Back-Office-Technologie die ganze runde Lospräferenz überflüssig gemacht. Die Makler kümmerten sich nicht mehr darum, wie viele Aktien man handelte. Ein "Round Lot" wurde faktisch zu einer Aktie. Aber jetzt ist es noch weniger. Robinhood und viele andere Handelsplattformen ermöglichen es den Nutzern, mit Bruchteilen von Aktien zu handeln, bis hin zu 1/1.000.000 einer Aktie. Ich glaube, dass dies eine größere Bedeutung haben könnte, als allgemein angenommen wird.Schauen Sie sich die Aktienkurse einiger der Top-Unternehmen von heute an: Apple (AAPL) liegt bei etwa 130 Dollar. In der alten Welt der Round-Lots hätte man 13.000 Dollar benötigt, um effizient damit zu handeln. Jetzt brauchen Sie weniger als einen Penny. Dadurch wird der Kreis der Personen, die mit Apple-Aktien handeln können, erheblich erweitert. Und Apple ist im Vergleich zu anderen beliebten Titeln wie Tesla (TSLA) mit rund 750 US-Dollar oder Amazon (AMZN) mit über 3.000 US-Dollar je Aktie sehr günstig.Wir haben, ohne es wirklich zu merken, die Verbindung zwischen Aktienkurs und Liquidität gekappt. Das ist in einer Weise von Bedeutung, die wir vielleicht nicht ganz verstehen. Kombiniert mit spielerischen mobilen Anwendungen, die es den Menschen ermöglichen, in winzigen Beträgen zu kaufen und zu verkaufen, die sich zu den großen Zahlen summieren, die einst den großen Institutionen vorbehalten waren. Und das ohne jede Art von institutionellem Entscheidungsfindungsprozess, der unüberlegte Handlungen einschränkt.