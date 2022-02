Bulletin Resources Ltd.: Hochgradige Lithium-Proben: Aktie explodiert +56%

Bulletin gab heute die Auswertungen der vor kurzem entdeckten Gesteinsproben vom neuen Lithium-Projekt der Firma heraus: Link Die Pegmatit-Proben zeigten außergewöhnlich hohe Lithium-Gehalte von 3,83% bis zu 8,21% Lithium-Oxid. Das sind sehr hohe Gehalte, auch wenn es sich bislang "nur" um Gesteinsproben von der Oberfläche handelt.Die Anleger drehten dann durch und schossen die Aktie durch die Decke. Die Umsätze explodierten und noch nie wurden derart viele Aktien von Bulletin Resources an einem Tag gehandelt, wie es heute der Fall war. Am Ende ein Umsatz von 67 Millionen Aktien und ein Tagesplus von 56% für Bulletin.Schön, dass wir hier noch dabei sind.Die Firma hat 12 Mio. AUD in Cash und Aktien und per heute einen Börsenwert von 52 Mio. AUD. Mein Kursziel ist seit längerem erreicht und wir haben mit der Aktie sensationell verdient (Pantoro-Gratis-Aktien, Kursanstieg, etc.).© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.