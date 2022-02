Caledonia Mining Plc meldet mit großem Bedauern einen tödlichen Unfall

St. Helier, 22. Februar 2022 - Mit Bedauern bestätigt die Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia"), dass sich am Morgen des 21. Februar 2022 in der Blanket-Mine in Simbabwe ein Unfall ereignet hat, bei dem der Blanket-Mitarbeiter, Andrew Clydon Phiri (35 Jahre), ums Leben kam.An dem Unfall war ein LHD-Lader in einem der Untertagetransporte von Blanket beteiligt.Weitere Einzelheiten können nicht bekannt gegeben werden, solange die Ermittlungen der zuständigen Behörden zu diesem Vorfall noch nicht abgeschlossen sind.Caledonia spricht der Familie und den Kollegen des Verstorbenen sein Beileid aus.Caledonia Mining Gesellschaft PlcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian Hadden/ Andrew De AndradeTel: +44 20 7220 1751Blytheweigh Finanz-PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaSwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +263 77802131www.resource-capital.chinfo@resource-capital.chHinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.