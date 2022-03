"Wie sind Sie bankrott gegangen? Auf zwei Arten. Erst allmählich, dann plötzlich." - Ernest Hemingway, "The Sun Also Rises"Veränderungen kommen normalerweise langsam. Aber hin und wieder kommen Ereignisse wie Pearl Harbor, der 11. September und COVID-19 wie aus dem Nichts und verändern alles. Wir können diese Ereignisse im Nachhinein betrachten und sehen oft, dass einige Hinweise vorhanden waren. Die Menschen haben sie nur nicht bemerkt. Der Wandel erfolgte erst allmählich, dann plötzlich.Eines meiner wiederkehrenden Themen in den letzten Jahren war die Beschleunigung des Wandels, die ich als "Zeitalter der Transformation" bezeichne. Früher gab es diese Weltveränderer nur alle zehn Jahre oder so. Und jetzt? Man muss nicht weit zurückblicken. Vor etwas mehr als zwei Jahren erfuhren wir von einem tödlichen Virus, der innerhalb weniger Wochen das tägliche Leben und ganze Volkswirtschaften in einer Weise umgestalten würde, die sich nur wenige vorstellen konnten, mit tiefgreifenden Folgen.Jetzt, da die COVID-Bücher noch nicht geschlossen sind, haben wir es mit einem weiteren weltverändernden Ereignis zu tun. Der Einmarsch von Wladimir Putin in die Ukraine hätte uns eigentlich nicht überraschen dürfen. Wir haben seine Übernahme der Krim im Jahr 2014 gesehen. Wir kannten seine große Vision eines Großreichs, seinen Wunsch nach Pufferzonen um Russland herum. Vielleicht hat das Wunschdenken die Realität verdunkelt. Wie auch immer, jetzt ist es klar. In der letzten Woche hat sich wieder alles geändert. Und die Veränderung ist nicht nur ein Krieg. Die Struktur der Globalisierung und das Konzept des Eigentums haben sich verändert.Jetzt kommt noch eine Veränderung zur anderen hinzu. Nennen wir es "Veränderung hoch Zwei", wobei die bereits gewaltigen COVID-Veränderungen durch eine neue geopolitische und globale Wirtschaftsordnung, die sich vor unseren Augen entfaltet, noch multipliziert werden.Es gibt kein Zurück mehr. Was auch immer vor uns liegt, es wird sich grundlegend von dem unterscheiden, was wir kennen. Illusionen wurden zerschlagen, Annahmen entlarvt, Paradigmen gesprengt. Die nahe Zukunft wird nichts als Unsicherheit bringen. Aber in gewisser Weise ist das vielleicht auch gut so. Es gibt uns die Chance, unsere Denkweise zu ändern. Wir müssen loslassen, was wir "wissen", und uns auf das vorbereiten, was kommen wird, was immer es auch sein mag.Heute beginnen wir mit einer Reihe von Artikeln zum Thema "Veränderung hoch Zwei". Ich habe schon seit einiger Zeit gesagt, dass die 2020er Jahre eine turbulente Zeit sein werden, die zu viel besseren 2030er Jahren führen wird. Daran glaube ich immer noch. Ich glaube auch, dass die Ereignisse, die wir gerade beobachten, bestimmen werden, wie diese neue Ordnung aussehen wird.Beginnen wir mit den unmittelbarsten Folgen: den Wirtschaftssanktionen, die andere Länder gegen Russland verhängen. Ich glaube, dass sie eine notwendige Reaktion darstellen und sicherlich einer militärischen vorzuziehen sind. Aber sie bringen Risiken und unbeabsichtigte Nebenwirkungen mit sich, die möglicherweise schon bald Probleme verursachen werden.Bevor all dies ausbrach, waren die Inflation und die damit verbundenen politischen Reaktionen unsere wichtigsten makroökonomischen Sorgen. Die Federal Reserve bereitete sich darauf vor (und tut es immer noch), die finanziellen Bedingungen zu straffen, in der Hoffnung, die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft in die Inflation zu treiben. (Ich muss immer wieder an die alte Comedy-Zeile denken: "Langsam drehte ich mich, Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter...") Viele von uns waren skeptisch, ob sie eine solche "sanfte Landung" hinbekommen würden.Dieses Bild hat sich inzwischen stark eingetrübt. Einer der weltweit führenden Erdölexporteure und Europas wichtigster Erdgaslieferant hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass er seine Exporte im derzeitigen Umfang fortsetzen kann/wird. Dies macht sich bereits in den Energiepreisen bemerkbar, auch wenn die Ströme gerade erst unterbrochen werden. Energie trägt in nicht unerheblichem Maße zur Inflation bei, die die Fed zu bekämpfen versucht, so dass höhere Preise nicht hilfreich sind. Und sie könnten noch weiter steigen.Europa ist in hohem Maße von Russland abhängig, was das Erdgas betrifft, das trotz der Träume von der Umstellung auf ausschließlich erneuerbare Energien immer noch wirtschaftlich wichtig ist. Und zwar nicht nur für die Stromerzeugung, sondern auch für die verarbeitende Industrie und die Landwirtschaft (z. B. für die Düngemittelproduktion) ist Erdgas wichtig.Diese Anfälligkeit mag ein Grund dafür sein, dass Putin nicht mit dem Widerstand gerechnet hat, den die europäischen Staats- und Regierungschefs zeigen. Aber die Anfälligkeit geht in beide Richtungen: Russland braucht die harte Währung, die es durch Energieexporte erhält. Dieser Handel wurde von den bisher verhängten Sanktionen ausgeklammert. Ob das so bleiben wird, kann nur vermutet werden. Was kann Europa tun, wenn die Umstände diese Ströme unterbrechen? Es könnte einen Teil des Defizits mit Flüssigerdgas aus den USA und dem Nahen Osten ausgleichen. Es gibt jedoch weder einen großen Überschuss auf dem Markt, noch ist es einfach, die Produktion schnell hochzufahren.Es ist auch nicht klar, dass die Energiewirtschaft mehr produzieren will. Sie sind es leid, sich im Boom-Bust-Zyklus zu verheizen. Erst diese Woche teilte der CEO von Chevron, Mike Wirth, den Aktionären mit, dass das Unternehmen an den bisherigen bescheidenen Produktionssteigerungen festhält. Natürlich könnte die Branche ihre Pläne ändern und wird dies sicherlich auch tun, wenn die Preise hoch genug steigen und dort bleiben. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich das auf die Inflation in diesem Jahr auswirkt.