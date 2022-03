Gander Gold Corp. sucht nach Gold in Neufundland

Vancouver, 11. März 2022 - Gander Gold Corp. (Gander Gold oder das Unternehmen) das am Dienstag, dem 8. März 2022, die Notierung an der CSE aufgenommen hat, richtet sein Hauptaugenmerk getreu dem Motto All Newfoundland, All the Time auf ein reines Goldexplorationsaktivum in Neufundland mit einem überragenden Landpaket von 2.257 km² bei The Rock.Die 9.032 Schürfrechte von Gander Gold, die sich auf acht separate Projekte verteilen, wurden allesamt sorgfältig zusammengestellt - lange bevor der Ansturm auf das Abstecken in Neufundland im Frühjahr 2021 nach den spektakulären hochgradigen Bohrergebnissen von New Found Gold in der Zone Keats, 15 km westlich des Goldprojekts Gander North von Gander Gold, das beeindruckende erste Explorationsergebnisse lieferte, begonnen hat.Mit Gander North und sieben weiteren Projekten im Central Newfoundland Gold Belt sowie einer starken Aktionärsgruppe, die von Eric Sprott und Sassy Resources angeführt wird (zusammen eine Eigentümerschaft von 63 %), sucht Gander Gold intensiv nach Gold und geht davon aus, eine führende Kraft im zurzeit entstehenden Goldrausch in Neufundland zu werden.Mark Scott, President und CEO von Gander Gold, sagte: Da sich der Goldpreis rasch neuen Höchstständen nähert, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um in einer solch günstigen Rechtsprechung wie Neufundland nach neuen hochgradigen Goldentdeckungen zu suchen. Gander Gold wird den Aktionären in den kommenden Monaten viel Aufregendes bieten, zumal es auf den ersten Ergebnissen der umfassenden Programme des Vorjahres aufbaut. Angesichts unseres großen Bestands an vielversprechendem Land haben wir zahlreiche Möglichkeiten und Optionen, um den Aktionärswert zu steigern.Um eine Videobotschaft des CEO von Gander Gold zu sehen, besuchen Sie bitte die aktuelle Landing Page GanderGold.com oder klicken Sie direkt auf diese URL: https://www.youtube.com/watch?v=NLmgB9N7zDQUm den Trailer von Gander Gold zu sehen, besuchen Sie bitte GanderGold.com oder verwenden Sie diesen direkten Link: https://www.youtube.com/watch?v=DLeHGZSkjWQHalten Sie nach dem baldigen Start von GanderGold.com Ausschau.Während der ersten Explorationssaison 2021 in Neufundland führte Gander Gold ein intensives, umfassendes Explorationsprogramm in frühem Stadium durch, das die Entnahme von 21.133 Boden- und Geschiebemergelproben in allen acht Projektgebieten, die Durchführung von LiDAR-Untersuchungen mit einer Auflösung von 1 m in allen Projektgebieten, die Durchführung von Mag/VLF-Starrflügel-Untersuchungen auf 19.030 Linienkilometern, die Entnahme von 330 GT Probe-Proben bei Gander North sowie ein sechswöchiges Schürfgrabungsprogramm umfasste. Die endgültigen Ergebnisse werden in den kommenden Wochen veröffentlicht, während sich die Crews auf eine arbeitsreiche Explorationssaison 2022 vorbereiten, einschließlich Diamantbohrungen.- Gander North (490 km²) - Das umfassende Projekt Gander North befindet sich an der Ostflanke des Gander Gold Belt entlang des Gander River Ultramafic Belt (GRUB-Linie), umfasst Schürfrechte, die Gegenstand einer Option sowohl von Vulcan Minerals als auch von Shawn Ryan sind, und beherbergt eine potenziell bedeutsame neue magnetische Struktur, die Interpretationen zufolge parallel zur GRUB-Linie verläuft. Die geophysikalischen Strukturen, die von Gander Gold identifiziert wurden, erstrecken sich über mehr als 40 km in Richtung Nordnordosten und liegen unterhalb von hochgradig anomalem Gold- und Kupfer-in-Boden/-Geschiebemergel, wie bei den von Gander im Jahr 2021 durchgeführten Probennahmen festgestellt wurde. Für das Ziel Viking im westlichen Teil des Projekts liegen Bohrgenehmigungen vor. Weitere Bohrziele werden im Laufe des Jahres 2022 im Rahmen von Folgearbeiten beim Projekt identifiziert werden.- Mt. Peyton (949 km²) - Massives Schürfrechtepaket zwischen dem Gander Gold Belt, der im Osten die Zone Keats von New Found Gold und im Westen die Entdeckung Moosehead von Sokoman Minerals beherbergt. Mt. Peyton weist umfassende geophysikalische Strukturen auf, die von Südwesten nach Nordosten verlaufen, sowie einen bedeutsamen Faltenrücken im südwestlichen Teil des Projekts, der kürzlich zum Ziel Golden Horseshoe umbenannt wurde, mit anomalen Gold-in-Geschiebemergel-Ergebnissen in Zusammenhang steht und über 20 Linienkilometer an Strukturen beherbergt.- BLT (Botwood, Laurenceton, Thwart Island) (288 km²) - BLT bietet Gander Gold Zugang zu einem umfassenden, unerkundeten Abschnitt der Verwerfung Northern Arm - jenem Gebiet, in dem das sonst als Verwerfung Cape Ray bekannte System im Südwesten und die Abscherungszone Valentine Lake (die VLSZ) im Zentrum von Neufundland ihren nordöstlichen Landungsort haben. Die VLSZ beherbergt die Lagerstätte von Marathon Gold mit mehreren Millionen Unzen, südwestlich des Projekts BLT.- Cape Ray II (320 km²) - Neben der Lagerstätte Cape Ray von Matador Mining, die sich der Schwelle von 1 Million oz Gold nähert und eines der hochgradigsten Tagebauprojekte der Welt darstellt, die zurzeit erschlossen werden, befindet sich Cape Ray II von Gander zwischen den Verwerfungen Cape Ray im Osten und Long Range im Westen - an jenem Punkt, an dem diese beiden bedeutsamen regionalen Strukturen am nächsten beieinander liegen. Historische Goldvorkommen im Konzessionsgebiet wurden nach ihrer ursprünglichen Entdeckung durch Noranda in den 1980er-Jahren niemals weiterverfolgt. Die verfügbaren geophysikalischen Daten weisen außerdem auf mehrere Strukturen hin, die die Verwerfung Cape Ray durchschneiden und auf die Cape-Ray-II-Schürfrechte von Gander Gold verlaufen.- Carmanville (84 km²) - Carmanville beherbergt mehrere historische Goldvorkommen, die sich entweder entlang der GRUB-Linie oder nur wenige Kilometer westlich davon befinden und einen magnetischen Tiefstwert überlagern. Carmanville weist dieselben geochemischen Anomalien auf wie die Ziele H-Pond und Jonathans Pond, die sich im Besitz von Exploits Discovery befinden und weiter südlich, näher an der Stadt Gander, liegen.- Gander South (14 km²) - Strategisch günstig gelegene Schürfrechte entlang der Dog Bay Line, die den westlichen Rand des Gander Gold Belt bildet - in unmittelbarer Nähe des Ziels Eastern Pond von New Found Gold. Die Schürfrechte befinden sich entlang des Streichens der Antimonmine Beaver Brook und nur 5 km von Eastern Pond entfernt. Eine vielversprechende historische Gold- und Arsen-Sedimentschluffanomalie bei Gander South muss noch untersucht werden.- Little River (14 km²) - Grenzt an das hochgradige Projekt Golden Baie von Canstar Resources. Historische Arbeiten ergaben Gold-in-Boden- sowie Gold/Arsen-Geschiebemergel- und Seesedimentanomalien, wobei mehrere quer verlaufende Verwerfungen eine wichtige Grenze der Mineralisierung in diesem Gebiet darstellen und sich vom Little River Belt auf das Projekt Little River erstrecken.- Hermitage (63 km²) - Befindet entlang der regionalen Geosutur Hermitage und den damit in Zusammenhang stehenden, quer verlaufenden Verwerfungen. Diese Strukturen sind die grundlegenden Kontakte zwischen den tektonischen Zonen Gander und Avalon im Osten - einem günstigen strukturellen Umfeld für Goldlagerstätten. Das Konzessionsgebiet weist umfassende siliciumhaltige Alterationszonen mit einer Länge von über 600 m entlang von Abbotts Brooks auf, die auf historischen Bewertungsarbeiten von Noranda basieren.Gander Gold verfügt über 73.193.721 ausgegebene und ausstehende Stammaktien (Stand: 11. März 2022), wovon sich 21.830.368 im freien Handel befinden. Sassy Resources verfügt mit 35.328.723 Gander-Aktien über eine beherrschende Aktienposition bei Gander Gold. Darüber hinaus werden insgesamt 8.833.333 Gander-Aktien von Sassy Resources an seine Aktionäre (per 1. Februar 2022) in zwei Tranchen ausgeschüttet - zuerst am 8. März 2022 und dann am oder um den 8. September 2022 herum. Eric Sprott ist wirtschaftlicher Eigentümer von 10.666.667 Gander-Aktien. Zusammen besitzen Sassy Resources und Eric Sprott etwa 63 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gander Gold. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ian Fraser, P.Geo., Vice President of Exploration von Gander Gold Corp., geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen gemäß den Standards von National Instrument 43-101 verantwortlich ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64670/GanderGold_110322_DEPRCOM.001.pngBesuchen Sie GanderGold.com und melden Sie sich für News Alerts an, um das ganze Jahr über die Unternehmens- und Explorationsentwicklungen von Gander Gold informiert zu bleiben.Gander Gold ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten im Central Newfoundland Gold Belt beschäftigt. Es richtet sein Hauptaugenmerk auf seine acht Projekte in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, nämlich die Projekte Gander North, Mt. Peyton, Cape Ray II, BLT, Carmanville, Gander South, Little River und Hermitage, die 9.032 Schürfrechte bzw. etwa 2.257 km² umfassen und Gander Gold Corp. zu einem der größten Inhaber von Schürfrechten in Neufundland machen. 