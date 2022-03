"Es sind beängstigende Zeiten": Wie die Ukraine den Großen Reset beschleunigen wird

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Willem Middelkoop, dem Bestsellerautor und Gründer des Commodity Discovery Fund, über den Ukarine-Krieg und die Auswirkungen auf die Staaten weltweit. Weitere Themen sind der digitale Dollar und das Dollarsystem im Allgemeinen."Die USA haben viel Geld investiert, um diese [ukrainische] Revolution im Jahr 2014 herbeizuführen, und Europa leidet unter dieser Krise", erklärt er. Für die USA stehe in diesem Konflikt "viel auf dem Spiel", denn die Vorherrschaft des Dollar sei zunehmend fraglich. "Sobald sich Saudi-Arabien, Russland und China auf ein neues Ölhandelssystem einigen, werden die Dinge sehr schnell sehr interessant", so der Finanzexperte."Wir sind am Ende dieses Dollarsystems angekommen," erklärt Middelkoop im Interview. Aus diesem Grund hätten die Zentralbanken in den vergangenen zehn Jahren verstärkt Gold gekauft. Dies bedeute nicht, dass der Dollar komplett verschwinden werde, allerdings dürfte er seine Vorherrschaft und seine Kaufkraft verlieren.Er ist zudem überzeugt, dass die Einführung des digitalen Dollar definitiv geplant sei. "Die Behörden werden es lieben, weil sie die Kontrolle über ihre Leute haben werden und jede einzelne Zahlung verfolgen können", glaubt er. Im Rahmen dieses Systems könnten beispielsweise für folgsames Verhalten Privilegien erteilt werden und Konsequenzen für gegenteiliges Verhalten.Er rate Anlegern aktuell weiterhin zum Kauf von Gold und Silber. Auch bei Bitcoin sehe er derzeit eine Kaufgelegenheit.© Redaktion GoldSeiten.de