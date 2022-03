Medaro Mining Spodumenverarbeitungstechnologie bietet einzigartige Flexibilität

- Entdeckung mehrerer neuer Methoden zur Herstellung und Reinigung von Li2CO3VANCOUVER, 17. März 2022 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), eine vielseitige Organisation, die über eine innovative Spodumenverarbeitungstechnologie und ein Programm zur Exploration und Förderung von Rohstoffen auf Basis sauberer Technologien verfügt, freut sich, im Zuge der laufenden Bemühungen zur weiteren Verbesserung ihrer Methoden zur Herstellung und Reinigung von Li2CO3 (Lithiumkarbonat) über positive Ergebnisse berichten zu können.Nach der am 13. Januar 2022 (https://www.irw-press.com/de/news/medaro-erhaelt-fuer-sein-lithiumextraktionsverfahren-aus-hartgestein-den-wirksamkeitsnachweis-proof-of-concept_63596.html?isin=CA58404N1096) veröffentlichten Meldung zum Wirksamkeitsnachweis und den am 10. Februar 2022 (https://www.irw-press.com/de/news/spodumenverarbeitungstechnologie-von-medaro-produziert-hochreines-lithiumcarbonat_64142.html?isin=CA58404N1096) bekannt gegebenen großartigen Neuigkeiten im Hinblick auf die Verarbeitung konnte nun der zuvor erzielte Reinheitsgrad für Li2CO3 von 99,91 % auf 99,98 % gesteigert werden. Zudem wurden neue Methoden zur Herstellung von Li2CO3 mit einem Reinheitsgrad von 99,99 % ermittelt, die bereits in naher Zukunft getestet werden sollen.Die jüngsten Erfolge im Rahmen seiner Labortests haben Medaro nun zu einer Verlagerung des Schwerpunkts auf die Prozessoptimierung und Produktentwicklung bewogen. Dementsprechend wird derzeit großes Augenmerk auf die Vorbereitungen für eine erste vorläufige Patentanmeldung gelegt, die zwei ähnliche, jedoch voneinander getrennte Methoden zur Verarbeitung von Spodumenkonzentraten für die Herstellung hochwertiger Li-, Al- und SiO2-Materialien offenlegen wird.James G. Blencoe, Ph.D., CTO und leitender Entwickler der JV-Technologie, erklärt: Die jüngsten Ergebnisse unserer Tests im Labormaßstab deuten darauf hin, dass es mindestens drei Ansätze zur Verarbeitung der Spodumenkonzentrate gibt, die allen derzeit kommerziell genutzten Technologien deutlich überlegen sind. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die es den zukünftigen Lizenznehmern von Medaros Technologie ermöglichen wird, genau jene Spodumenverarbeitungsmethode auszuwählen, die ihren Bedürfnissen und Zielen am besten entspricht.Medaros Technikerteam erweitert laufend seine Tests im Labormaßstab mit Proben aus Spodumenkonzentrat, die von aktuellen und potenziellen Lithiumproduzenten zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist hier, die Anwendbarkeit der von Medaro entwickelten Technologie für alle Arten und Qualitäten von Spodumenkonzentrat weltweit zu demonstrieren.Michael Mulberry, CEO von Medaro Mining, erklärt: Unsere Spodumenverarbeitungstechnologie liefert nach wie vor hervorragende Ergebnisse und bietet die Möglichkeit für neue Geschäftschancen. Unser Ziel war es, eine wesentlich kostengünstigere Methode zur Herstellung von hochwertigen Li-, Al- und SiO2-Materialien aus Spodumen zu entwickeln. Angesichts der aktuellen Ergebnisse scheint es, als hätten wir nun nicht nur eine, sondern gleich mehrere Methoden zur Verfügung, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen. Außerdem kann Medaro durch die Erweiterung des Portfolios an Spodumenverarbeitungsmethoden auch den Unternehmenswert im Sinne der Anleger steigern.(CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)Medaro Mining ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South in James Bay, Quebec, und das Urankonzessionsgebiet Yurchison in Nord-Saskatchewan besitzt. Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture mit Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. 