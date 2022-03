Meridian Mining UK Societas: Mehr Signale in Richtung VMS-Camp

Meridian Mining gestern mit einer weiteren News: Link Das Unternehmen gab weitere Auswertungen der historischen Explorationsdaten für das Santa Helena Gebiet heraus, das sich südöstlich von Cabacal befindet.Auf Basis der früher durchgeführten Explorationsarbeiten konnte ein 1,3 Kilometer langer Gold-Trend ausgebacht werden, der sich über die früher produzierende Santa Helena Mine mit ihrem VMS Vorkommen legt.Bohrungen zeigen 18,9 Meter mit 1,3 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 6,3 Meter mit höhergradigen Einschüssen von 4,1 g/t Gold plus 49,1 g/t Silber über 4,1 Meter. Diese Bohrungen korrelieren mit früheren Trenching-Resultaten an der Oberfläche (z.B. 18 Meter mit 1,1 g/t Gold bzw. 21,1 Meter mit 1,1 g/t Gold).Während der Fokus weiterhin klar auf Cabacal liegt, passt Santa Helena gut in die Strategie der Firma, innerhalb des rund 11 Kilometer langen Trends weitere hochgradige Vorkommen zu definieren.In der folgenden Karte sehen wir die historische Ressourcen-Zone der Mine und die Ausdehnungen in Richtung Osten und Süden:Ein weiteres Puzzleteil, das für ein größere VMS-Camp spricht. Die Signaturen mit hochgradigen Sulfid-Vorkommen sind vorhanden und immer wieder findet man subvertikale Goldstrukturen auf dem Trend, die die Vorbesitzer liegengelassen bzw. übersehen haben.Die Aktie auf einem interessanten Niveau für Neueinsteiger.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.