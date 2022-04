Gefahr nicht gebannt, Inflations-Angriff & doch kein Gold-Rubel?!

Ein großer Sieg wurde in Deutschland errungen und das "Mandat" abgewiesen. Aber die Agenda dahinter läuft weiter. Die EU plant einen Impfpaß für jeden Bürger, während beim Miami Open Tennisturnier mehrere Spieler plötzlich und ganz unerwartet ausfallen.In England wird ein digitaler Personalausweis eingeführt, der technisch dem bis vor kurzem genutzten digitalen Impfpaßt ähnelt. In eine totalitäre Gesellschaft fügt sich nur eine Masse, die nichts mehr zu verlieren hat, mag die "Elite" denken und scheint daran zu arbeiten.Weltweit nimmt der Hunger zu und der Ukraine-Krieg wird oft als Grund genannt. Unruhen in der 3. Welt flammen auf und werden sich bis in den "Westen" vorarbeiten. Ein Kandidat für Unruhen ist die Türkei, wo die Inflation mittlerweile über 60% erreicht hat. Der Druck im "Westen" steigt und immer mehr verfügbares Einkommen wird für Lebensmittel benötigt werden. Umschichtungen, die in der 3. Welt fast unmöglich sind.Durch den neuen Ost-West-Konflikt gerät der Dollar immer weiter unter Druck, während der Rubel aufwertet. Die russische Zentralbank hat sogar den festen Ankaufpreis von 5.000 Rubel je Gramm wieder aufgehoben. Die Gefahr irrationaler Aktionen durch die einzige Weltmacht steigt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)