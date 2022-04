WGC: Chinas Goldmarkt im März

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im März. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Im März stiegen der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB und der LBMA Gold Price AM in USD um 1,5% bzw. 1,1% und beendeten das erste Quartal mit der stärksten Quartalsentwicklung seit dem zweiten Quartal 2020.• Die Bestände der chinesischen börsengehandelten Gold-ETF stiegen im Laufe des Monats um 2,4 Tonnen (150 Mio. US$, 953 Mio. RMB) und erreichten 61,8 Tonnen (3,9 Mrd. US$, 24,5 Mrd. RMB). Die Zuflüsse im März konnten jedoch einen Nettoabfluss von 13,3 t (0,8 Mrd. US$, 5,4 Mrd. RMB) im ersten Quartal nicht verhindern.• Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) gingen im März im Jahresvergleich deutlich zurück, da in den Großstädten Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden, um das Wiederaufflammen von COVID-19 einzudämmen. Dies führte zur zweitschwächsten Goldnachfrage im Großhandel in einem ersten Quartal in den letzten zehn Jahren.Weiterhin berichtet der Analyst Ray Jia über im Vergleich zum Vormonat gesunkene Goldimporte des Landes im Februar. Als Gründe werden eine saisonal schwächere Goldgroßhandelsnachfrage und eine relativ geringe Preisdifferenz zwischen Shanghai und London aufgeführt.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de