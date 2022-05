Kodiak Copper durchteuft in Dillard oberflächennahe höhergradige Kupfer-Gold-Mineralisierung und bestätigt bedeutendes Porphyr-Zielgebiet

Bohrlochvon (m)bis (m)IntervaCu Au Au CuÄq

nr. ll** (%) (g/t) (g/t) (%)*

(m)



Zone Dillard

MPD-21-021,0 577,5 556,5 0,15 0,08 0,36 0,20

34



einschl.21,0 296,0 275,0 0,21 0,10 0,18 0,27

einschl.21,0 146,0 125,0 0,25 0,12 0,21 0,32

einschl.86,0 114,8 28,8 0,36 0,16 0,24 0,47



MPD-21-021,0 402,1 381,1 0,18 0,08 0,28 0,23

35



einschl.21,0 278,0 257,0 0,23 0,10 0,36 0,29

einschl.101,0 221,0 120,0 0,27 0,11 0,48 0,34

einschl.182,0 203,0 21,0 0,52 0,17 0,79 0,63

Zone Gate

MPD-21-0349,0 806,0 457,0 0,15 0,04 0,14 0,17

30



einschl.466,0 806,0 340,0 0,17 0,05 0,10 0,20

einschl.619,0 802,0 183,0 0,20 0,06 0,12 0,24

einschl.676,0 724,0 48,0 0,25 0,07 0,06 0,29



MPD-21-0414,0 594,6 180,6 0,14 0,04 0,36 0,16

32



einschl.507,0 594,6 87,6 0,23 0,05 0,44 0,26

einschl.531,0 561,0 30,0 0,36 0,07 0,87 0,41



MPD-21-0464,0 536,0 72,0 0,17 0,08 1,01 0,23

33



und 611,0 752,9 141,9 0,17 0,04 0,47 0,20

einschl.695,0 749,0 54,0 0,27 0,06 0,76 0,31



MPD-21-033,0 159,0 126,0 0,19 0,06 0,28 0,23

20



einschl.36,0 129,0 93,0 0,23 0,07 0,35 0,27

einschl.60,0 120,0 60,0 0,26 0,07 0,43 0,30

BohrlochRechtswHochwerHöhe (AzimutNeigunLochende/gemelde

-Nr. ert t m) g EOH t

(Grad)

(UTM (UTM (Grad)(m)

Z10) Z10)



MPD-21-0681755 55157691258 270 -67 766 2021-07

01 -07



MPD-21-0681756 55157691258 270 -50 750 2021-07

02 -07



MPD-21-0681415 55156381237 165 -60 648 2021-07

03 -07



MPD-21-0681415 55156381237 115 -67 641 2021-07

04 -07



MPD-21-0681415 55156381237 135 -75 86 verlore

05 n



MPD-21-0681415 55156381237 130 -76 821 2021-07

06 -07



MPD-21-0681415 55156381237 270 -60 545 2021-10

07 -18



MPD-21-0681280 55150761204 90 -60 686 2021-10

08 -18



MPD-21-0681280 55150761204 90 -89 713 2021-07

09 -07



MPD-21-0681280 55150761204 270 -80 671 2021-10

10 -18



MPD-21-0681280 55150761204 270 -60 515 2021-10

11 -18



MPD-21-0681280 55150761204 150 -80 713 2021-10

12 -18



MPD-21-0681280 55150761204 150 -70 623 2021-10

13 -18



MPD-21-0681280 55150761204 150 -55 54 verlore

14 n



MPD-21-0681280 55150761204 150 -50 695 2021-10

15 -18



MPD-21-0681344 55152461197 90 -78 799 2021-10

16 -18



MPD-21-0681344 55152461197 90 -88 587 2021-12

17 -14



MPD-21-0681344 55152461197 90 -70 827 2021-12

18 -14



MPD-21-0681344 55152461197 90 -60 463 2022-03

19 -08



MPD-21-0681344 55152461196 270 -70 507 2022-05

20 -05



MPD-21-0681602 55155441248 270 -75 97 verlore

21 n



MPD-21-0681602 55155441248 270 -78 215 verlore

22 n



MPD-21-0681602 55155441248 270 -85 222 verlore

23 n



MPD-21-0681645 55154981265 270 -73 767 2021-10

24 -18



MPD-21-0681645 55154981265 270 -63 278 verlore

25 n



MPD-21-0681645 55154981265 270 -81 812 2021-12

26 -14



MPD-21-0681645 55153931277 270 -80 715 2022-03

27 -08



MPD-21-0681645 55153931277 270 -68 662 2022-03

28 -08



MPD-21-0681645 55153931277 350 -69 800 2022-03

29 -08



MPD-21-0681105 55149341176 90 -67 865 2022-05

30 -05



MPD-21-0681645 55153061284 270 -57 634 2022-03

31 -08



MPD-21-0681644 55153061283 270 -67 687 2022-05

32 -05



MPD-21-0681644 55153061283 270 -77 809 2022-05

33 -05



MPD-21-0683351 55139701450 0 -66 827 2022-05

34 -05



MPD-21-0683351 55139701450 0 -88 692 2022-05

35 -05



MPD-21-0681105 55149341176 70 -75 463 verlore

36 n

Vancouver, 4. Mai 2022 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) meldet heute die Bohrergebnisse aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia. In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse aus den letzten sieben Bohrlöchern vorgestellt, die im Jahr 2021 in MPD absolviert wurden. Das vollständig finanzierte Bohrprogramm 2022 mit bis zu 25.000 Metern wird derzeit durchgeführt.In den ersten beiden Bohrlöchern des Unternehmens, mit denen das Porphyr-Zielgebiet Dillard erkundet wurde, wurde bedeutende Kupfer-Gold-Mineralisierung ab der Grundgesteinsoberfläche bis in eine Tiefe von 530 Metern durchteuft, einschließlich Intervallen von höhergradiger Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung. Dabei handelt es sich um die besten Bohrergebnisse, die bisher aus dem Gebiet Dillard gemeldet wurden, und diese weisen ein besseres Verhältnis von Erzgehalt x Mächtigkeit als jedes der historischen Bohrlöcher auf; dies bestätigt Dillard als ein bedeutendes Porphyr-Zielgebiet.Ferner wurde durch die Bohrungen in den südlichen Rand der Zone Gate hinein die bekannte Streichlänge der Mineralisierung auf einen Kilometer erweitert. Die Porphyr-Zielgebiete in den Zonen Dillard und Gate bleiben für Erweiterungen in mehrere Richtungen offen und werden im Rahmen der Bohrkampagne 2022 weiter erkundet.Erste Bohrungen in der Zone Dillard (die vollständigen Ergebnisse sind in Tabelle 1 und den Abbildungen 1 und 2 enthalten):- Das Zielgebiet Dillard besteht aus einer 2,7 Kilometer langen Kupfer-im-Boden-Anomalie mit einigen oberflächennahen historischen Bohrungen, die ein Porphyr-System bestätigt hatten. Das Zielgebiet Dillard weist beinahe die dreifache Streichlänge der Kupfer-im-Boden-Anomalie der Zone Gate auf. Abbildung 1- Aufgrund der Entdeckung der Zone Gate durch Kodiak umfasst das Explorationsmodell des Unternehmens für die Zone Dillard ein oder mehrere höhergradige Porphyr-Mineralisierungszentren innerhalb einer mehrere Kilometer umfassenden mineralisierten Hülle. Die ersten beiden Bohrlöcher von Kodiak unterstützen das Potenzial für dieses Modell.- Im ersten Bohrloch von Kodiak in Dillard, MPD-21-034, wurden 28,8 Meter mit 0,36 % Cu, 0,16 g/t Au und 0,24 g/t Ag (0,47 % CuÄq*) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 556,5 Metern mit 0,15 % Cu, 0,08 g/t Au und 0,36 g/t Ag (0,20 % CuÄq*) durchteuft.- Im zweiten Bohrloch von Kodiak in Dillard, MPD-21-035, wurden 21,0 Meter mit 0,52 % Cu, 0,17 g/t Au und 0,79 g/t Ag (0,63 % CuÄq*) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 381,1 Metern mit 0,18 % Cu, 0,08 g/t Au und 0,28 g/t Ag (0,23 % CuÄq*) durchteuft. Abbildung 5- Diese ersten Bohrlöcher bestätigen, dass in Dillard höhergradige Mineralisierung vorhanden ist, die in flachen Tiefen zwischen 86,0 bis 203,0 Meter bohrlochabwärts vorkommt.- Kodiak wird Dillard im Jahr 2022 weiter erkunden und plant die Bohrung von mindestens 10-15 weiteren Bohrlöchern in dieser Zone. Vergleichbar mit den Methoden, die bei der Entdeckung der Zone Gate angewandt wurden, werden die laufenden Ergebnisse in ein dreidimensionales Modell einfließen, das die Zielfindung von höhergradiger Mineralisierung innerhalb des größeren Zielgebiets Dillard unterstützen soll.- Im Mai wird eine 3D-IP-Untersuchung in der Zone Dillard durchgeführt. Wie in der Zone Gate wird dies ebenfalls ein wertvolles Instrument für die Identifizierung der Bohrziele darstellen.Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, merkte dazu wie folgt an: Da das Kupferzielgebiet Dillard einen bedeutenden Umfang von mehreren Kilometern aufweist, ist die sofortige Entdeckung von höhergradiger Kupfermineralisierung in unseren ersten beiden Bohrlöchern eine spannende Neuentwicklung, die wir 2022 auf jeden Fall mit weiteren Bohrungen nachverfolgen werden. Wir werden für Dillard und mehrere andere sehr vielversprechender Zielgebiete den gleichen systematischen Ansatz anwenden, der uns zur erfolgreichen Entdeckung unserer Zone Gate geführt hat, und sind bestrebt, dieses Potenzial auszuschöpfen und im gesamten Jahr 2022 und darüber hinaus weitere Entdeckungen zu machen.- Im neuen Bohrloch MPD-21-030 in Gate wurde ein breiter Abschnitt von 457 Metern mit 0,15 % Cu, 0,04 g/t Au und 0,14 g/t Ag (0,17 % CuÄq*) durchteuft, einschließlich 48 Metern mit 0,25 % Cu, 0,07 g/t Au und 0,06 g/t Ag (0,29 % CuÄq*), wodurch sich die Hülle der Zone Gate auf über einen Kilometer Streichlänge (Nord-Süd) erweitert.- In den Ergebnissen aus allen in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöchern der Zone Gate lassen sich Muster einer stark mineralisierten Porphyr-Alteration, von Sulfidzonen und von möglichen strukturellen Grenzen höhergradiger Bereiche erkennen, die von niedrigergradigen Hüllen umgeben sind.Aus dem Bohrprogramm 2021 in MPD wurden inzwischen sämtliche Ergebnisse gemeldet. Derzeit ist ein umfassendes Bohrprogramm 2022 mit bis zu 25.000 Metern und zwei Bohranlagen im Gange. Im Laufe der nächsten Monate sind weitere 3D-IP-Untersuchungen und geochemische Infill-Bodenprobenahmen geplant. Mit den Arbeiten sollen die Bohrziele in Gate und parallel verlaufende hochprioritäre nahegelegene Bohrziele sowie die Ziele in den Gebieten Dillard, Man und Axe weiter untersucht werden, die ähnliche geophysikalische und geochemische Eigenschaften sowie Kupfer-Goldmineralisierung aus historischen Schürfgrabungen und Bohrungen aufweisen.Abbildung 1: Lageplan der Zone Dillard mit Vermerk der Bohrungen von 2021 und der Untersuchungsergebnisse. Konturiert im Hintergrund sind die historischen Kupfer-im-Boden-Daten vermerkt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65608/2022-05-04_MPD_DEPRcom.001.pngAbbildung 2: Nord-Süd-Querschnitt der Zone Dillard bei 683350mE mit Vermerk der Bohrungen 2021 von Kodiak und der oberflächennahen historischen Bohrlöcher. Mit den neuen Bohrungen in Dillard wurde die Porphyr-Mineralisierung bis in eine Tiefe von 530 m hinab verfolgt. Siehe Ergebnisse der neuen Bohrlöcher MPD-21-034 und MPD-21-035 in Tabelle 1.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65608/2022-05-04_MPD_DEPRcom.002.png* Kupferäquivalentgehalte (% CuÄq) dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Berechnungen sind ungekürzt und die Gewinnungsrate wird mit 100 % angenommen, da keine metallurgischen Daten verfügbar sind. Es wurden Metallpreise von 4,25 USD/lb Kupfer, 1.800 USD/oz Gold und 26 USD/oz Silber unter Anwendung dieser Formel verwendet: % CuÄq = Cu-Gehalt + (Au-Preis × Au-Gehalt + Ag-Preis × Ag-Gehalt) / 31,104 / (Cu-Preis × 22,046)** Die Intervalle sind Untertage-Bohrkernintervalle. Die bisherigen Bohrdaten sind unzureichend, um die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zu ermitteln.Abbildung 3: Lageplan der Zone Gate mit Vermerk aller Bohrungen von 2021 und der Untersuchungsergebnisse. Konturiert im Hintergrund sind die historischen Kupfer-im-Boden-Daten vermerkt. Die Porphyr-Mineralisierung in Gate wurde bis in eine Tiefe von 850 m hinab und über eine Mächtigkeit von 350 m (Ost-West) verfolgt und auf 1 km Länge (Nord-Süd) erweitert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65608/2022-05-04_MPD_DEPRcom.003.pngAbbildung 4: Nord-Süd-Längsschnitt der Zone Gate bei 681400mE. Siehe Ergebnisse für die neuen Bohrlöcher MPD-21-030, MPD-21-032, MPD-21-033, und MPD-21-020 in Tabelle 1.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65608/2022-05-04_MPD_DEPRcom.004.jpegAbbildung 5: Kern-Beispiel aus den Bohrungen von 2021 in Dillard: MPD-21-035: Alteriert-brekziöser Andesit mit eingesprengten feinen Chalkopyrit-Pyrit-Äderchen, vergesellschaftet mit blaugrauen Quarzschnüren. Der Kern stammt aus einem Abschnitt von 21 Metern mit Werten von 0,52 % Cu, 0,17 g/t Au und 0,79 g/t Ag von 182 bis 203 Metern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65608/2022-05-04_MPD_DEPRcom.005.jpegDie Bohrlöcher MPD-21-034 und 035 wurden im Zentrum der 2,7 Kilometer langen Kupfer-im-Boden-Anomalie in der Zone Dillard gebohrt. Ziel war die Erhebung geologischer Daten aus erster Hand und ein besseres Verständnis der Art der Mineralisierung, die aus den oberflächennahen historischen Arbeiten in Dillard (Schürfgrabungen und Bohrungen) gemeldet wurde. In beiden Bohrlöchern wurde bedeutsame Mineralisierung durchteuft, was zu den bisher tiefsten und besten aus dem Gebiet Dillard gemeldeten Kupfer-Goldabschnitten (Erzgehalt x Mächtigkeit) führte. Siehe Abbildungen 1 und 2, Tabellen 1 und 2.Zur Untersuchung des Gesamtumfangs der Mineralisierung in Gate wurden die Bohrlöcher MPD-21-020, MPD-21-032 und MPD-21-033 von zwei Bohrplatten im Zentrum der Zone in Richtung Westen gebohrt. Diese Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung und der Alteration zwischen den nördlichen und südlichen Ausläufern von Gate. Das Bohrloch MPD-21-030 wurde vom bisher südlichsten Ende der Zone Gate in Richtung Osten gebohrt. Dieses Bohrloch bestätigte die Kontinuität der Kupfer-Goldmineralisierung in Richtung Süden und erweiterte die Gesamtlänge der Zone Gate auf einen Kilometer (siehe Abbildungen 3 und 4, Tabellen 1 und 2). Das Bohrloch MPD-21-036 war ein zweites, steileres Infill-Bohrloch, das vom südlichsten Ende aus versucht wurde. Dieses Bohrloch wurde vor Erreichen der Zieltiefe aufgegeben, da Ende 2021 aufgrund von Überflutung eine Evakuierung angeordnet wurde.MPD ist ein großes Landpaket (14.716 ha), das sich in der Nähe mehrerer aktiver Minen im südlichen Quesnel Terrane, dem wichtigsten kupfer- und goldproduzierenden Gürtel von British Columbia, befindet. Das Projekt liegt auf halbem Weg zwischen den Städten Merritt und Princeton, mit ganzjähriger Zugänglichkeit und hervorragender Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.Der NQ-Bohrkern wurde geteilt und auf etwa drei Meter langen Abschnitten beprobt. Alle Kernproben wurden zur Aufbereitung und Analyse an ALS Canada Ltd. (ALS) nach North Vancouver (British Columbia) gesendet. ALS erfüllt alle Anforderungen gemäß den internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 hinsichtlich Analyseverfahren. Die Proben wurden mittels der Brandproben-Fusionsmethode (Au-AA24) von ALS mit AA-Abschluss auf Gold sowie mittels einer ICP-AES-Analyse mit einem Aufschluss aus vier Säuren (ME-ICP61) auf 33 Elemente analysiert, wobei eine zusätzliche Analyse auf Elemente in Erzqualität (ME-OG62) und Kupfer in Erzqualität (Cu-OG62) durchgeführt wurde. Abgesehen von den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll- (QS/QK)-Protokollen von ALS Laboratory wendet Kodiak auch ein internes QS/QK-Programm an, das das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben vor Ort umfasst.Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Kodiak geht davon aus, dass die in dieser Pressemeldung enthaltenen historischen Daten aus zuverlässigen Quellen stammen, die zum damaligen Zeitpunkt dem Branchenstandard entsprachen. Allerdings hat das Unternehmen diese historischen Daten nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen bzw. kann für die Richtigkeit dieser Daten nicht garantieren.Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. 