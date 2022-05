Cypress Development schließt Erwerb von Enertopia-Aktivum ab

Vancouver, 5. Mai 2022 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQX: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Erwerb des Projekts Clayton Valley Lithium Claystone (das Enertopia-Projekt) von Enertopia Corporation (Enertopia) abgeschlossen hat, das an das Lithiumprojekt von Cypress im Clayton Valley in Nevada (das Cypress-Projekt) angrenzt.Wir freuen uns über die Akquisition des Konzessionsgebiets von Enertopia, sagte Dr. Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Das Konzessionsgebiet ist eine Fortsetzung der lithiumhaltigen Einheiten beim Projekt von Cypress, wobei die Bohrungen von Enertopia ähnliche Lithiumwerte ergeben haben. Mit dieser Konsolidierung werden die Daten in unser Ressourcenmodell integriert werden und das Potenzial aufweisen, das Projekt durch unsere laufende Machbarkeitsstudie zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass diese Konsolidierung der Lithium-Tonstein-Projekte im Clayton Valley sowohl für die Aktionäre von Enertopia als auch für jene von Cypress von beträchtlichem Wert sein wird.Die Vergütung für den Erwerb des Projekts Enertopia umfasste 1,1 Millionen USD in bar sowie die Ausgabe von 3.000.000 Stammaktien von Cypress (die Vergütungsaktien). Die Transaktion beinhaltete auch den Abschluss einer unwiderruflichen Vollmachts- und Stimmbindungsvereinbarung sowie einer Absicherungsvereinbarung mit Cypress hinsichtlich der Vergütungsaktien. (Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2022 - https://www.irw-press.com/de/news/cypress-development-legt-strategische-liegenschaften-im-clayton-valley-in-nevada-zusammen_64372.html?isin=CA2327492005). Im Rahmen dieser Vereinbarungen erklärte sich Enertopia unter anderem bereit, (i) für Aktionärsbeschlüsse zu stimmen, die vom Board of Directors von Cypress unterstützt werden, (ii) bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Umstände zu akzeptieren, unter denen es die Vergütungsaktien verkaufen kann, sowie (iii) einen zwölfmonatigen Stillstand hinsichtlich bestimmter Unternehmensaktivitäten in Zusammenhang mit Cypress-Aktien einzuhalten.In Zusammenhang mit der Transaktion hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 105.000 USD an eine unabhängige Partei zu zahlen, vorbehaltlich einer Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Cypress ist in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Bald sollen eine Machbarkeitsstudie und ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Cypress hat es sich zum Ziel gemacht, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden.IM NAMEN DER Cypress Development Corp. WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PEPresident & Chief Executive OfficerSpiros Cacos, Vice President, Investor RelationsDirekt: +1 604 764 1851Gebührenfrei: 1 800 567 8181E-Mail: scacos@cypressdevelopmentcorp.comwww.cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. 