Neue Schweizer Goldsondermünze "100 Jahre letzte Prägung 10-Franken-Vreneli"

Zum 11. Mai 2022 gibt die Eidgenössische Münzstätte Swissmint jetzt eine 50-Franken-Goldmünze zur Erinnerung an die letzte Prägung der Goldvreneli mit Nominalwert 10 Franken im Jahr 1922 heraus. Die neue Auflage ist in limitierter Auflage u.a. bei der Swissmint erhältlich.Die Bildseite zeigt die Zahl 100, beide Nullen übereinandergelegt. Im Inneren der zweiten Null sieht man einen vergrößerten Ausschnitt der nach links schauenden Frauenbüste des Originalvreneli. Am unteren Münzrand sind die Jahreszahlen 1911 und 1922 zu sehen; die Zeitspanne, während der die 10-Franken-Goldvreneli ausgegeben wurde. An der Wertseite wurden zwei kleine Anpassungen vorgenommen, mit dem Nominalwert nun 50 Franken und dem Prägejahr 2022.Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Swissmint sowie in diesem Factsheet © Redaktion GoldSeiten.de