American Manganese liefert NMC-811 Kathodenvorläufer aus recyceltem Lithium-Ionen-Batteriematerial

- Der Kathodenvorläufer NMC-811 wird an derzeitige Kooperationspartner in Nordamerika, Europa und Asien geliefert- Recyceltes Material muss von Drittanbietern analysiert und die Batterieleistung getestet werden- Interne Analysen zeigen, dass die Produktspezifikationen innerhalb der gewünschten Industriebereiche liegen- NMC-811 Kathodenvorläufer recycelt und aus schwarzer Masse von Elektrofahrzeugen hergestelltSurrey, 17. Mai 2022 - American Manganese Inc. (AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY | OTCQB: AMYZF| FWB: 2AM), ein Pionier im fortschrittlichen und umweltfreundlichen Recycling-Upcycling von Lithium-Ionen-Batterien, freut sich, ein Update seiner Technologie- und Partnerschaftsentwicklungsstrategie bekannt zu geben.American Manganese hat Kathodenvorläufermaterialproben von NMC-811 (Nickel-Mangan-Kobaltoxid) produziert und an seine derzeitigen Drittunternehmen-Kooperationspartner in Nordamerika, Europa und Asien geliefert. Das Ausgangsmaterial für den Kathodenvorläufer war schwarze Masse, die aus Altbatterien von Elektrofahrzeugen stammte.Der Kathodenvorläufer ist hochwertiges und speziell entwickeltes Material, das üblicherweise Nickel, Kobalt und Mangan enthält und unter Zugabe von Lithium in Kathoden verwandelt wird. Das Kathodenvorläufermaterial wird unabhängig analysiert und in Batteriezellen eingebaut, um einen Vergleich mit Kathodenvorläufern aus frisch abgebauten Materialien zu ermöglichen. AMYs interne Analyse zeigt, dass die Spezifikationen der Kathodenvorläufer innerhalb der gewünschten Industriebereiche liegen.Mit unserer kontinuierlichen Forschung im Labormaßstab pflegen wir eine aktive Zusammenarbeit mit Akteuren in der wachsenden Batterieindustrie, während wir parallel daran arbeiten, unsere Demonstrationsanlage für einen skalierten und kontinuierlichen Betrieb vorzubereiten, sagte Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. Wir glauben, dass unsere Lithium-Ionen-Batterie-Recycling- und Upcycling-Technologie eine zirkuläre Lösung für die Batterie-Lieferkette ermöglicht, und wir wollen unsere Beziehung zu den verschiedenen Mitarbeitern stärken.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65822/AMY-PressRelease-May17.2022_DEPRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65822/AMY-PressRelease-May17.2022_DEPRcom.002.pngNMC-811 Aktivmaterial für Vorläuferkathoden aus recycelten BatterieabfällenAmerican Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Metalle, das sich auf das Recycling und Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von mehr als 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die Herstellung neuer Lithiumionenbatterien einfließen.Für das Management von American Manganese Inc. Larry W. Reaugh, President und Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail: lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comwww.recyclico.com