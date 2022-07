Goldpreismanipulation ist Teil der Bankenkultur  Mark Yaxley

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yaxley über den Preisrückgang der Edelmetalle und die Manipulation der Goldpreise.Der Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Strategic Wealth Preservation ist der Meinung, dass die aggressive Zinserhöhungspolitik der Fed den Wert des Dollars steigen lässt. Und da die Preise auf dem Edelmetallmarkt in Dollar angegeben werden, sinke der Goldpreis, während der Dollar an Wert gewinnt: "Je stärker der US-Dollar ist, desto weniger US-Dollar braucht man, um eine Unze Gold zu kaufen.[...] Das ist wirklich der Hauptfaktor, und darauf müssen die Anleger achten."Yaxley ist der Meinung, dass die Anleger wegen des Einbruchs des Goldpreises nicht in Panik verfallen sollten und versichert, dass sich das Edelmetall schließlich erholen wird. Er sagt: "Es ist nicht weltbewegend. Es ist nicht wie bei Bitcoin. Wir haben nicht die Hälfte unserer Investition verloren. Es handelt sich um eine gesunde Korrektur, und so etwas kommt vor."Er ermutigt die Anleger, jetzt ein wenig Gold zu kaufen, solange es günstig ist, um bei einer Trendwende zu profitieren: "Gold und Silber erfüllen am Ende immer ihren Zweck, aber man muss ihnen die Zeit dazu geben. Es ist also Geduld gefragt."Bezüglich der Preismanipulation auf dem Markt erklärt er, dass die Manipulation von nicht-physischem Gold "leider Teil der Kultur" sei, und kommt zu dem Schluss, dass es schwierig wäre, Titanen wie JPMorgan zu ersetzen, die kürzlich wegen Preismanipulation angeklagt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de