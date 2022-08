Tier One Silver erhält Bohrgenehmigung für weitere Bohrungen im Curibaya-Projekt

Vancouver, 2. August 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Umweltgenehmigung, die Declaración de Impacto Ambiental (DIA"), vom peruanischen Energie- und Bergbauministerium für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Curibaya im Süden Perus erhalten hat. Die DIA-Genehmigung erlaubt es dem Unternehmen, die Bohrgrenzen um das Zielgebiet Cambaya zu erweitern und bis zu 200 Bohrungen von bis zu 20 neuen Bohrplattformen aus durchzuführen.Phase I der Bohrungen bei Curibaya zielte auf die Quelle der bonanza-haltigen Silber- und Goldergebnisse an der Oberfläche ab und zeigte, dass sich die Mineralisierung in die Tiefe erstreckt. Die besten Schlitzprobenergebnisse stammen jedoch aus dem Zielgebiet Cambaya, das nordöstlich des zuvor definierten mineralisierten Fußabdrucks und des Phase-I-Bohrprogramms liegt (Abbildung 1). Das Zielgebiet Cambaya befindet sich auf einer höheren Ebene, wo weniger Erosion stattgefunden hat, weshalb das technische Team von Tier One der Ansicht ist, dass es ein größeres Fenster für eine potenzielle Edelmetallmineralisierung gibt.In Phase II der Bohrungen beabsichtigt das Unternehmen, einige der Bohrabschnitte aus Phase I weiterzuverfolgen. Darüber hinaus wird die neue DIA-Genehmigung es dem Unternehmen ermöglichen, die aussichtsreichsten Ziele in der Zone Cambaya zu bebohren. Das Unternehmen führt derzeit ein Programm zur Entnahme von Schlitz- und Gesteinsproben durch, um weitere Ziele für das Bohrprogramm der Phase II zu definieren, das auch auf noch nicht erprobte Kupfer-Porphyr-Ziele ausgerichtet ist, die in der ersten Bohrphase identifiziert wurden."Der Erhalt der DIA-Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für Tier One Silver, da er uns die Möglichkeit gibt, unser vorrangiges Silber- und Goldziel auf dem Projekt Curibaya zu bebohren, zusätzlich zu den neu erschlossenen Kupfer-Porphyr-Zielen. Unser Vertrauen in das Potenzial von Curibaya ist mit der Erkundung des Projekts weiter gestiegen. Wir freuen uns auf unsere zweite Bohrphase, die beginnen wird, sobald die Ergebnisse der laufenden Oberflächenprobenahmen und geophysikalischen Programme vorliegen."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66918/02082022_DE_TIERONE_NR_DIACuribayaProject(Final)de.001.pngAbbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Zielgebiets Cambaya und des neu genehmigten Bohrgebiets, das von der DIA-Bohrgenehmigung abgedeckt wird.Christian Rios (SVP of Exploration), P.Geo, ist die qualifizierte Person, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft hat und die Verantwortung dafür übernimmt.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Curibaya, Hurricane Silver, Coastal Batholith und Corisur. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON Tier One Silver Inc.Peter DembickiPräsident, CEO und DirektorFür weitere Informationen über Tier One Silver Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Vice President of Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse beziehen und keine historischen Tatsachen darstellen, sondern Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten können, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht in hohem Maße verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Explorationspläne, speziell in Bezug auf Bohrungen, und es gibt keine Gewissheit, dass die Standorte letztendlich bebohrt werden oder, falls sie bebohrt werden, eine Mineralisierung entdecken.Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com verfügbar sind.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.