Summa Silver kündigt für Projekt Mogollon Zahlung zum Jahrestag an

Vancouver, 17. August 2022 - Summa Silver Corp. (Summa oder das Unternehmen) (TSXV: SSVR) (OTCQX: SSVRF) (Frankfurt:48X) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit dem Options- und Joint-Venture-Abkommen vom 21. August 2020 mit Allegiant Gold Ltd. in Bezug auf die unternehmenseigene Liegenschaft Mogollon beabsichtigt, 1.010.169 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,633 Dollar pro Stammaktie zu emittieren, um die am zweiten Jahrestag fällige Zahlung von 500.000 USD zu leisten. Die emittierten Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission.Summa Silver Corp. ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Hughes im Zentrum Nevadas und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Mogollon im Südwesten New Mexicos. Die Liegenschaft Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten zählte. Die Liegenschaft Mogollon ist der größte historische Silberproduzent in New Mexico. Beide Liegenschaften sind seit der Einstellung der kommerziellen Produktion inaktiv und wurden vor der Beteiligung des Unternehmens nicht weiter exploriert.Folgen Sie Summa Silver auf Twitter: @summasilverLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/summa-silver-corp/IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORSGalen McNamaraGalen McNamara, Chief Executive Officerinfo@summasilver.comwww.summasilver.comGiordy BelfioreTel.: 778-994-1365giordy@summasilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Zahlung von fälligen Beträgen und die Emission von Stammaktien des Unternehmens gemäß den Pachtverträgen, erforderliche behördliche Genehmigungen, die Ausübung der Rechte des Unternehmens gemäß den Pachtverträgen sowie die Exploration und Erschließung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten infolge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken in Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität des Aktienmarktes; behördliche Beschränkungen sowie andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf den Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!