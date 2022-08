Cerro de Pasco Resources kündigt Antrag auf Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange an

MONTRÉAL, 29. August 2022 - Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien (Stammaktien) an der Toronto Stock Exchange (TSX) beantragt hat, um seinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu verbessern.Die Notierung unterliegt der Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX in Übereinstimmung mit ihren ursprünglichen Notierungsanforderungen. Die TSX hat den Zulassungsantrag von CDPR nicht unter Auflagen genehmigt, und es gibt keine Garantie, dass die TSX dem Antrag auf Börsennotierung stattgeben wird oder dass CDPR die geplante Börsennotierung durchführen wird.Guy Goulet, Chief Executive Officer von CDPR, erklärt: Die Notierung unserer Aktien an der TSX ist ein wertvoller Meilenstein, der den Einfluss von CDPR hervorheben wird. Dies ist ein entscheidender Schritt in unserem Wachstum, der unsere Markenbekanntheit erheblich steigern wird und zu einer erhöhten Handelsaktivität führen könnte. Durch die Notierung an der TSX wollen wir die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des Unternehmens für inländische, internationale und globale Investoren weiter verbessern.Die Zulassung der Stammaktien an der TSX steht unter dem Vorbehalt der Prüfung und Genehmigung des Antrags auf Notierung des Unternehmens durch die TSX sowie der Erfüllung aller anderen geltenden Notierungs- und Regulierungsanforderungen. Das Unternehmen muss nachweisen, dass es bestimmte finanzielle Bedingungen erfüllt, um sich für den Handel an der TSX zu qualifizieren.Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein Bergbau- und Ressourcenmanagement-Unternehmen, das die strengsten, von globalen Institutionen und Investoren geforderten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards anwendet. Die wichtigste strategische Stärke des Unternehmens ist die umfassende Kenntnis der Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich durch die Mineralienvorkommen in und um die Stadt Cerro de Pasco ergeben, in Kombination mit einem äußerst erfahrenen und praxisorientierten Team aus peruanischen und internationalen Führungskräften. Der Wachstumsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Erschließung des Bergbaukonzessionsgebiets El Metalurgista mit Hilfe von erstklassigen Lösungen für Georessourcen und industrielle Entwicklung. Damit soll die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Betriebs im Einklang mit der Gesundheit und dem Wohlstand der lokalen Bevölkerung sichergestellt werden. Das Unternehmen, das derzeit die Mine Santander betreibt, ist auch sehr daran interessiert, Minen zu erwerben und zu betreiben, die für den strategischen Wachstumsplan des Unternehmens geeignet sind.Guy Goulet, CEOTel.: 579-476-7000E-Mail: ggoulet@pascoresources.comZukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie pro forma, plant, erwartet, kann, sollte, könnte, wird, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder an Abwandlungen, einschließlich negativer Abwandlungen dieser Begriffe und Phrasen, zu erkennen, die sich auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erreicht werden können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt der Aufhebung der MCTO, Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, die Realisierung der erwarteten Vorteile aus den Investitionen von CDPR, einschließlich der Investitionen in die Forschung und Entwicklung von grünem Wasserstoff, die allgemeine Leistung der Projekte des Unternehmens, und die Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten sowie der Erweiterungsprojekte in Bezug auf die Liegenschaften des Unternehmens, sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den Explorations-, Erschließungs- und Bergbaubetrieben, die Auswirkungen makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und alle wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Geschäft, die Grundstücke und die Projekte des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen nicht aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!