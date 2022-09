Sibanye-Stillwater: Aktieninsiderkäufe von Direktoren und Management

Name NJ Froneman

Position CEO

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von ADRs auf dem Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl Aktien 20 000

Gattung ADRs

Marktpreis 10,0254 US-DOLLAR

Gesamtwert 200.508,00 US$



Art der Transaktion Kauf von ADRs aum Markt

Datum des Vorgangs 29. August 2022

Anzahl Aktien 50 000

Gattung ADRs

Marktpreis 9,6453 US-DOLLAR

Gesamtwert 482.265,00 US$





Name TV Maphai

Position Unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl Aktien 30.341

Gattung Ordentliche Aktien

Marktpreis R41.80

Gesamtwert R1 268.253,80



Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl der Aktien 648

Gattung Ordentliche Aktien

Marktpreis R41.78

Gesamtwert R27.073,44



Art der Transaktion Kauf Aktien am Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl Aktien 8 000

Gattung Ordentliche Aktien

Marktpreis R41.65

Gesamtwert R333.200



Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl Aktien 4 000

Gattung Ordentliche Aktien

Marktpreis R41.30

Gesamtwert R165.200,00



Art der Transaktion Kauf von Aktien auf dem Markt

Datum des Vorgangs 26. August 2022

Anzahl Aktien 4 600

Gattung Ordentliche Aktien

Marktpreis R41.21

Gesamtwert R189.566,00



Name C Carter

Position Regionaler Leiter für Nord- und Südamerika

Prescribed Officer

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Kauf von ADRs am Markt

Datum des Vorgangs 25. August 2022

Anzahl Aktien 75.000

Gattung ADRs

Marktpreis US$9,75

Gesamtwert 731.250,00 US$

Johannesburg, 30. August 2022 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements folgendes bekannt:Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.