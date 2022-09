Will Rhind: Europäische Energiepreise explodieren und riskieren politische Unruhen & wirtschaftliche Katastrophen

Die Energiepreise schießen in Europa in die Höhe, wobei die Preise auf das 10-fache ihres jahrzehntelangen Durchschnitts ansteigen. Dies könnte zu wirtschaftlichem Unheil und politischen Unruhen führen, so Will Rhind, Gründer und CEO von GraniteShares, in einem Interview mit Kitco News . Die teuren Energiepreise in Europa kommen zustande, da Russland, das 40% des Gasbedarfs der Europäischen Union deckt, seine Nord-Stream-Gaspipeline unter Berufung auf Wartungsarbeiten abgeschaltet hat.Rhind erklärte, dass die Europäer "sehr böse Überraschungen" erleben, wenn sie auf ihre Gas- und Stromrechnungen schauen. "Dies ist ein echtes Problem für die Menschen, die in die Wintersaison kommen", meinte er. "Viele dieser inflationären Effekte, die wir in der Wirtschaft gesehen haben, werden gegen Ende dieses Jahres und zu Beginn des nächsten Jahres wirklich zu spüren sein."Obwohl Russlands Einstellung der Gaslieferungen nach Europa ein Hauptgrund für die höheren Energiekosten in Europa ist, wies Rhind darauf hin, dass unzureichende Investitionen in konventionelle Energiequellen wie Öl und Gas eine Rolle bei Europas Malaise spielen. "In den letzten zehn Jahren gab es einen gravierenden Mangel an Investitionen in die traditionelle Erschließung insbesondere von Öl und Gas, was die Situation noch verschlimmert hat", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de