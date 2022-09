Dunkelheit, Deflations-Schock & Weltkriegs-Gefahr!

Neuseeland hebt die C19-Maßnahmen fast vollständig auf, während man sich in Deutschland ohne jede Evidenz alle Optionen offen hält. Immer mehr Mediziner und Wissenschaftler verweigern die Gefolgschaft.Die Energiekrise schwelt weiter, in England diskutiert man über einen Strom-Maximalpreis von 2.500 Pfund pro Privathaushalt. Damit ist Rationierung vorprogrammiert. Stromversorger in Europa sehen sich, so Aussagen von Equinor ASA, mit Margin-Calls von 1,5 Billionen Euro konfrontiert, neue Rettungsprogramme werden geplant.In den USA sinken die Inflationserwartungen, während die Verbraucher Kaufzurückhaltung üben und sich die Warenlager der großen Händler vergrößern. Die Inflation raubt Kaufkraft und Umsatz und drückt die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale.In der Ukraine erobern die Ukrainer, dank umfangreicher westlicher Hilfe, Territorium zurück. Präsident Putin soll im eigenen Land wegen der schwachen militärischen Leistung unter Druck stehen. Damit steigt die Gefahr des Einsatzes weit gefährlicherer Waffen, laut dem höchsten Militär der Ukraine droht sogar ein Atomkrieg.In China wird ein KI-Bot zum CEO einer Firma für Handy-Spiele gemacht. Schöne neue Welt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)