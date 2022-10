Sabotage, britisches Katastrophen-Präludium, Desinformation & Konjunktur-Knall

Die Beschädigung der Nord Stream Röhren wirft weiter Fragen auf. Der polische Ex-Außenminister bedankt sich bei den USA dafür, die NATO droht Rußland.In England drohte am Mittwoch eine Kernschmelze bei Anleihen. Die Renditen zogen stark an und brachten Pensionsfonds so in Bedrängnis, daß ein Lehman 2.0 kurz bevor stand. Neues Geld verschafft eine Verschnaufpause. Der Zusammenbruch ist aber ohne Lösung der Energiekrise nirgendwo aufzuhalten.In Deutschland bricht das Konsumentenvertrauen auf ein Rekord-Tief ein, für 2023 wird ein Konjunktureinbruch, falls die Katastrophenszenarien eintreten, von fast 8% erwartet.Ein Nachdenkseiten zugespieltes Dokument der Bundesregierung zeigt auf, wie man beim Ukraine-Konflikt Medien, soziale Medien und "Fakten-Checker" nutzen wollte und genutzt hat, um das westliche Narrativ als einzig wahr zu präsentieren. Kein Interesse an ausgewogener Berichterstattung?Gold, obwohl viele Anleger enttäuscht sind, hält sich bei dem extem starken Dollar wacker.Der Anschluß der Abstimmungsgebiete in der Ukraine an Rußland mischt die Karten neu und führt zu einer neuen Stufe auf der Eskalationsleiter.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)