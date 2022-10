BMO Capital Markets: Goldpreis wird bis zum 2. Quartal 2023 seinen Glanz wiederfinden

Der Gegenwind, der den Goldpreis über weite Teile des Jahres 2022 belastete, dürfte sich im zweiten Quartal 2023 in Rückenwind verwandeln, da die US-Zinsen und der US-Dollar zu Beginn des Jahres ihren Höchststand erreichen, so eine kanadische Bank. In ihrem jüngsten Goldmarktbericht gehen die Analysten von BMO Capital Markets davon aus, dass sich der Goldpreis in den nächsten Monaten relativ stabil halten und bis zum zweiten Quartal 2023 wieder über die Marke von 1.700 Dollar je Unze steigen wird. Die Bank geht davon aus, dass die Preise zwischen April und Juni nächsten Jahres im Durchschnitt bei etwa 1.680 Dollar liegen werden, berichtet Kitco News "Interessant ist für uns, dass wir davon ausgehen, dass der Goldpreis bis zum Jahr 2026 grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird. Wir gehen von einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.600 Dollar je Unze aus und erwarten keinen starken Preisrückgang gegenüber dem heutigen Stand", erklärte Rory Townsend, Mitarbeiter der in Kanada ansässigen Bank und Autor des jüngsten Goldberichts. "Und das liegt zum einen daran, dass die Inflation länger anhält, zum anderen an dem langsameren Wachstum im Prognosezeitraum und auch an den weiterhin erhöhten geopolitischen Risiken.""Es gibt natürlich immer noch Risiken in Bezug auf den sehr angespannten Arbeitsmarkt in den USA, dass die Inflation weiter ansteigen könnte, wir könnten ein Wiederaufleben der Energiepreise in den Wintermonaten erleben, was die Inflation länger hoch halten könnte, aber ich denke, dass 4,6% ausreichen sollten, um die Nachfrage zu drosseln und einen Teil des Inflationsdrucks, mit dem wir konfrontiert sind, zu verringern", so Townsend.© Redaktion GoldSeiten.de