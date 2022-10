Russische Goldscheideanstalten suchen Zugang zur Shanghai Gold Exchange

Russische Goldscheideanstalten und die zuständigen Ministerien verhandeln derzeit über den Zugang zum Handel an der Shanghaier Goldbörse, so die Direktorin für die Regulierung des Edelmetall- und Edelsteinsektors im Finanzministerium, Julia Gontscharenko, wie Interfax berichtet."Wir haben versucht, über das russische Außenministerium und unsere Kollegen aus dem Industrie- und Handelsministerium Verhandlungen zu führen, um auch mit unseren Scheideanstalten an die Shanghaier Börse zu gelangen. Und im Wesentlichen ist dieser Prozess im Gange und wird abgeschlossen, so dass unsere Scheideanstalten an der Shanghaier Börse handeln können", erklärte Gontscharenko auf einer Sitzung des Föderationsrates zur Regulierung des Goldmarktes.Die russischen Banken VTB , Otkritie und Sberbank sowie das National Clearing Center (NCC) und die Moskauer Börse sind derzeit Mitglieder der Shanghaier Goldbörse.© Redaktion GoldSeiten.de