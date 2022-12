Indien: Erster Goldautomat in Betrieb genommen

In der südindischen Stadt Hyderabad wurde kürzlich der erste Goldautomat des Landes installiert. Wie Reuters berichtet wurde dieser von dem Unternehmen GoldSikka entwickelt und ermöglicht Kunden den unkomplizierten Kauf von Goldmünzen mit einem Gewicht von 0,5 bis 100 Gramm."Anstatt zu Schmuckgeschäften zu gehen, können die Kunden direkt hierher kommen und die Münzen hier kaufen", erklärte der Vizepräsident von GoldSikka. Der Goldautomat, der Anfang Dezember in Betrieb genommen wurde, könne bis zu 5 kg Gold fassen.Mitunter seien die Kunden vor dem Automat Schlange gestanden, um per Kreditkarte Münzen zu erwerben. "Die gesamte Transaktion dauerte weniger als eine Minute. Ich denke, dass dies der beste Weg ist, um Gold zu erwerben", wird einer der Kunden zitiert.© Redaktion GoldSeiten.de