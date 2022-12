Uranium Energy erhält Zuschlag für Lieferung von 300.000 lbs. U3O8 zu 59,50 $/Pfund für die strategische Uranreserve

Corpus Christi, 20. Dezember 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Auftrag in Höhe von 17,85 Millionen US-Dollar für die Lieferung von 300.000 Pfund Urankonzentraten US-amerikanischen Ursprungs zum Preis von 59,50 US-Dollar pro Pfund an das US-Energieministerium ("DOE") - National Nuclear Security Administration ("NNSA") erhalten hat. Der Auftrag ist eine Reaktion auf die Ausschreibung der NNSA zur Einrichtung ihres strategischen nationalen Uranreservenprogramms.Die Uranreserve war ursprünglich als 10-Jahres-Plan mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD konzipiert, um die heimische Uran- und Konversionsindustrie wiederzubeleben. Der Zuschlag im Rahmen der Ausschreibung ist Teil der anfänglichen 75 Millionen Dollar, die der Kongress im Jahr 2020 bewilligt hat, um das Ziel der US-Regierung voranzutreiben, Amerikas nukleare Brennstoffversorgungskette und Fähigkeiten zu unterstützen. Die Lieferung von wird im ersten Quartal 2023 per Buchtransfer an die NNSA erfolgen, wobei das Uran US-amerikanischen Ursprungs derzeit auf den Konten der UEC liegt.Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt und sind hocherfreut, von der NNSA als einheimischer Produzent für den Kauf von Urankonzentraten ausgewählt worden zu sein, und freuen uns auf den weiteren Ausbau des Uranreservenprogramms in den kommenden Jahren. Die US-Kernreaktorflotte, die etwa 20 % der amerikanischen Stromerzeugung und über die Hälfte der sauberen Energie liefert, importiert fast 60 % ihres derzeitigen Uranbedarfs aus Russland, Kasachstan und Usbekistan. Die übermäßige Abhängigkeit der USA von diesen Importen schafft unhaltbare Risiken für die Energieversorgung und die nationale Sicherheit, die von der Industrie und der Bundesregierung sofort mit höchster Priorität angegangen werden müssen."Der UEC-Vorsitzende und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham kommentierte: "Die Uranreserve ist ein wichtiger Schritt zum Wiederaufbau der amerikanischen Kernbrennstoffkapazitäten, und zwar nicht nur als Reserve zur Abfederung möglicher Versorgungsunterbrechungen, sondern auch zur Wiederbelebung der Fähigkeit der USA, die bestehende Reaktorflotte sowie neue fortschrittliche Reaktoren zu versorgen. Wir freuen uns auf die anhaltende Verbesserung der Kernbrennstoffmärkte und den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten der UEC, um zur Deckung des amerikanischen Uranbedarfs beizutragen." Uranium Energy Corp. ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem U3 O8 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp. , dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.Uranium Energy Corp. 