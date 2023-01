GoldHaven unterzeichnet Absichtserklärung für vorgeschlagenen Plan of Arrangement in Chile

Wie das Unternehmen gestern bekannt gab, hat GoldHaven Resources Corp. am 21. Dezember 2022 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um einen Plan of Arrangement mit Oro Atacama SpA, einer privaten chilenischen Bergbaugruppe mit drei Grundstücken (India Coya, Los Sapos, Pepita) zu prüfen. Zwei dieser Grundstücke befinden sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium. Alle Liegenschaften befinden sich in der chilenischen Atacama-Region und in unmittelbarer Nähe zu GoldHavens bestehendem Projektportfolio in der Maricunga-Region.Gemäß dem Plan of Arrangement wird GoldHaven Resources Corp. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Oro Atacama Minerals Corp., gründen, die alle ausstehenden Stammaktien von Oro Atacama SpA sowie jene von GoldHavens bestehenden Tochtergesellschaften GoldHaven Resources Chile SpA und 1243461 B.C. Ltd. erwerben wird, die alle chilenischen Grundstücke von GoldHaven (einschließlich Roma & Alicia) besitzen.Gemäß dem Arrangement-Plan werden GoldHaven und Oro Atacama SpA die endgültigen Übernahme- und Arrangement-Vereinbarungen abschließen und durchführen. Nach zufriedenstellender behördlicher Prüfung wird die Transaktion abgeschlossen und die Stammaktien von Oro Atacama Minerals Corp. werden an der CSE als eigenständiges Unternehmen gehandelt.© Redaktion MinenPortal.de