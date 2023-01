Egon von Greyerz Interview: Zeitenwende und herausragende Gold-Performance

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

01:00 US-Konsumentenpreise wie erwartet, alles perfekt?

01:58 Reallohn-Verluste in nie gekanntem Ausmaß in den USA

03:51 Luftfracht-Transportvolument in Frankfurt sinkt stark

04:20 BIP und Verbrauch werden dieses Jahr sinken

06:02 Rezession voraus?

06:30 Fallende oder steigende Rohstoffpreise in der Rezession?

07:30 Allgemeine Rohstoffe sehen bullisch aus, Edelmetalle werden die meisten Rohstoffe übertreffen

08:30 LME verzeichnet extrem niedrige Bestände an Basismetallen

09:30 Verschiebungen nach Osten finden statt und schwächen den Dollar

11:30 Gold stieg 2022 in fast allen Währungen

12:50 Zum Gewinn bei Gold addieren sich die Verluste bei herkömmlichen Asset-Klassen

13:25 Der Trend wird sich fortsetzen und verstärken

15:05 Comex-Goldauslieferungen sind hoch und liegen über den Hochs von 2011

15:50 Stärkste Silberabzüge aus den registrierten Comex-Beständen in 20 Jahren

17:15 Bereiten Sie sich umfangreich vor, nicht nur finanziell

Die US-Konsumentenpreise haben sich beruhigt, doch die Hoffnung auf eine Rückkehr der Normalität ist trügerisch. Reallohnverluste in nie gekanntem Ausmaß treffen die USA und andere Länder und werden ihren Niederschlag in der Wirtschaft finden. Eine Rezession wird immer wahrscheinlicher. Wie werden sich Rohstoffe verhalten? Index-Chart und LME Lagerbestände sprechen für steigende Preise, aber die Edelmetalle sollten viele Rohstoffe übertreffen.Im letzten Jahr konnte Gold gegen fast alle Fiat-Währungen zulegen, während Aktien, Renten und Immobilien Verluste verbuchten. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß sich dieser Trend fortsetzen und sogar beschleunigen wird. Gold und Silber sind gefragt. Die Comex verzeichnete große Auslieferungen und auch Silber wurde so stark wie in 20 Jahren nicht abgezogen. Auch geopolitisch ist die Eskalationsgefahr groß. Bereiten Sie sich umfangreich vor, nicht nur finanziell.Vermögenserhalt jetzt: goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)