Barrick Gold: Loulo-Gounkoto-Komplex weiterhin wertvoll für Stakeholder

Siebzehn Jahre nach Produktionsbeginn beweist Barricks Loulo-Gounkoto-Bergbaukomplex in Mali weiterhin seinen Wert als wichtiger sozioökonomischer Partner des Landes, dies erklärte Barrick Gold Corp. am Wochenende vor Ort.Mark Bristow, President und Chief Executive von Barrick, erklärte gegenüber anwesenden Medien, der Komplex habe im vergangenen Jahr 260 Mio. Dollar in Form von Dividenden, Lizenzgebühren und Steuern direkt in die malische Wirtschaft eingebracht hat. Die indirekten Beiträge, einschließlich der Zahlungen von Gehältern und an Lieferanten, hätten sich auf insgesamt 570 Mio. Dollar belaufen.Laut dem Unternehmen konnte im Jahr 2022 die historisch konstante Leistung beibehalten werden, indem die Produktionsprognose erfüllt wurde, seine langfristigen Aussichten gefestigt und voraussichtlich das vierte Jahr in Folge die geförderten Unzen ersetzt wurden. Die erste Erschließung einer dritten Untertagemine bei Gounkoto wurde in Angriff genommen und sei auf dem besten Weg, im zweiten Quartal dieses Jahres mit der Erzproduktion Stollen zu beginnen. Geologische Schlüsselstrukturen innerhalb des Loulo-Distrikts haben laut Barrick zudem das Potenzial für weitere Entdeckungen aufgezeigt.© Redaktion GoldSeiten.de